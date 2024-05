Práticas e modernas, as torneiras elétricas e eletrônicas trazem maior conforto, funcionalidade e beleza para a cozinha da sua casa.

Com diferentes opções de torneiras elétricas ou eletrônicas disponíveis no mercado, a hora de lavar a louça não precisa ser um momento desconfortável. Além de oferecer maior praticidade, esses itens deixam a cozinha mais bonita e moderna.

E se a empresa fabricante de torneiras investir em sustentabilidade e design de produtos, como é o caso da Enerbras, você também economiza dinheiro, ganha eficiência energética e garante um item a mais para decoração da sua cozinha.

Tipos de torneiras

Escolher a melhor torneira para sua cozinha depende de alguns pontos como o espaço disponível na bancada e o tamanho da cuba. Em geral, a recomendação é manter uma distância mínima de 30 cm entre o topo da cuba e o jato de água.

Também é necessário decidir entre os modelos tradicionais, como a torneira padrão sem aquecimento, e opções mais modernas, como as torneiras gourmet que têm jato maleável. Além disso, se você busca praticidade, é importante conhecer as diferenças entre torneiras elétricas e eletrônicas.

Torneira elétrica

A vantagem mais evidente das torneiras elétricas é o fornecimento de água aquecida, que facilita a limpeza de peças engorduradas, ajudando a poupar detergente e tempo. A instalação desse tipo de equipamento é igual a do modelo tradicional, mas com a necessidade de ter um ponto de energia próximo ao local, de acordo com a tensão e potência da torneira elétrica que será instalada.



A torneira elétrica funciona assim: quando ligada, a resistência aquece a água e, a partir daí, você conta com três ou quatro opções de temperatura, de acordo com o modelo escolhido.

Conheça as torneiras elétricas da Enerbras

Desde 1995, a Enerbras produz e comercializa materiais elétricos de alta qualidade. São mais de 2000 produtos no catálogo, incluindo duas modernas opções de torneiras elétricas que garantem maior conforto e beleza para sua cozinha, além de economia na conta de água. Conheça cada uma delas:

Torneira elétrica Ener-Clean

A Ener-Clean é uma linha de torneiras elétricas que conta com modelo de bancada e de parede, produtos de alto nível de qualidade e durabilidade, com linhas orgânicas que combinam resistência e funcionalidade. Para maior facilidade de uso, a torneira conta com bica elevada e volante anatômico, possibilitando ajuste para quatro temperaturas. Outras vantagens são:

Maior higienização e secagem rápida de louças;

Economia devido ao acionamento com baixa vazão de água;

Bica alta e móvel com arejador articulável;

Volante com ¼ de volta com registro cerâmico;

1 ano de garantia do produto e 90 dias de garantia da resistência;

A versão de parede é com engate rápido.

Torneira elétrica 4T Plus (4 temperaturas)

A torneira elétrica 4T Plus (4 temperaturas) é acionada com baixa pressão, tem resistência troca-fácil e é compatível com aquecimento solar. Além disso, o modelo oferece outros benefícios para a cozinha da sua casa. São eles:

Maior higienização e secagem rápida de louças;

Economia devido ao acionamento com baixa vazão;

Bica móvel com arejador;

Volante com ¼ de volta com registro cerâmico;

1 ano de garantia do produto e 90 dias de garantia da resistência.

Qual o melhor para sua casa?

Para achar a melhor opção defina qual o espaço disponível na bancada, o tamanho da cuba, altura da torneira em relação a cuba e, claro, qual design agrada mais de acordo com o estilo da sua cozinha.

Procurando torneiras elétricas de qualidade para sua casa?

Quando construir ou reformar a cozinha da sua casa conte com a qualidade dos produtos Enerbras. Desde 1995, a empresa oferece um mix completo de produtos elétricos de qualidade certificada e premiada, como canaletas, materiais elétricos, itens de proteção elétrica, ferramentas, duchas, torneiras e chuveiros elétricos e eletrônicos.

