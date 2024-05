A campainha wireless, ou campainha sem fio, é um dos tipos de campainha mais modernos disponíveis no mercado.

Campainhas são itens clássicos de uso comum em casas, apartamentos, comércios e indústrias, que desempenham a importante missão de avisar quando chega uma visita ou encomenda. Hoje, com tantos modelos disponíveis no mercado, a campainha wireless é uma das mais procuradas pela praticidade, eficiência e facilidade de instalação.

Leia até o final e descubra como a campainha wireless funciona, quais os tipos de campainha disponíveis no mercado, custo-benefício e como a tecnologia deste equipamento pode tornar sua vida mais prática.

Tipos de campainhas

Os modelos mais clássicos de campainhas são as elétricas com fio. Para instalá-las, basta conectar os fios à rede elétrica. Para isto, é necessário um trajeto de condutores elétricos exclusivos para interligar o pulsador, que é instalado na parte externa à campainha, que fica dentro da edificação.

Também existem campainhas que funcionam com energia cinética, em que a força aplicada ao equipamento transforma o toque em energia, dispensando pilhas, baterias ou eletricidade, sendo considerada uma opção sustentável.

Algumas marcas também disponibilizam as chamadas campainhas inteligentes, que podem ser conectadas com tablets, smartphones e demais eletrônicos, acionando diferentes funções para gerar conforto e comodidade em casa ou na empresa. E, por último, existem as campainhas eletrônicas sem fio.

Campainha wireless

Diferente das campainhas tradicionais, a instalação das campainhas sem fio não requer tubulações, quebra de paredes e cabos elétricos que atravessam metros e metros. Pelo contrário, o funcionamento ocorre por meio de uma conexão simples de tomada ou pilhas.

A campainha sem fio é composta por dois módulos: um externo e outro interno. O externo é a parte que o visitante toca, enquanto o interno é a parte que fica dentro da casa ou do comércio, responsável por emitir o toque, luz ou vibração (de acordo com a programação).

No caso da campainha Wireless, a diferença é que o som é disparado por wi-fi ou radiofrequência. Para entender melhor, conheça o modelo de campainha wireless bivolt da Enerbras, com diferenciais tecnológicos e funcionais.

Campainha wireless codificada plugue bivolt (127 – 220V) (H4)

A Campainha Wireless Polifônica da Enerbras dispensa o uso de condutores elétricos para funcionar, bastando apenas plugá-la em uma tomada compatível e equipar o acionador com a bateria. O sistema é capaz de operar a uma distância de até 80 metros em área livre de obstáculos. Confira outras características:

Contém 32 toques polifônicos;

Codificada para gerar menor interferência em outros aparelhos;

Com acionador resistente à chuva;

Acompanha bateria (tipo A23);

Com garantia de um ano.

Além da porta de casa, onde mais posso instalar campainhas wireless? (H2)

Outra forma de utilizar as campainhas wireless é junto da cama de pessoas idosas ou doentes que precisam de assistência. Nesses casos, é necessário instalar o acionador perto da cama e o outro polo em outro cômodo, para acionar outros moradores da residência ou até vizinhos.

Além disso, como é de fácil instalação, este tipo de campainha sem fio pode ser útil para evitar interrupções em reuniões ou consultas médicas, no caso de consultórios. Basta desligar o equipamento da tomada ou tirar as pilhas e desfrutar destes momentos de concentração.

