Conheça os fatores que podem influenciar na longevidade das calopsitas

Você sabe qual é a longevidade média das calopsitas? E mais: que fatores influenciam na qualidade de vida destes pets voadores?

Para entender estas questões e como você pode criar um ambiente propício para a saúde e bem-estar destes pássaros inteligentes e afetuosos, fique até o final. Serão informações valiosas tanto para quem já tem calopsitas em casa quanto para quem pretende alegrar o lar com elas.

Quantos anos vive uma calopsita

O tempo médio de vida das calopsitas é de 10 a 15 anos, quando soltas na natureza. No entanto, vivendo em ambientes domésticos, muitos destes animais podem chegar aos 20 anos sem maiores complicações.

É fundamental entender, porém, que estas estimativas dependem do estilo de vida dos animais. Alguns comportamentos dos donos podem aumentar ou reduzir a longevidade das calopsitas. Ambientes estressantes e cuidados inadequados tendem a diminuir a saúde e a disposição de qualquer pet. Confira alguns dos principais fatores que podem contribuir com a boa qualidade de vida destes amigos plumosos.

Alimentação

Oferecer uma alimentação nutritiva e balanceada é fundamental para as calopsitas. Além das rações apropriadas, disponíveis no mercado, elas também podem ingerir sementes, frutas, vegetais e água para adquirir os componentes essenciais para sua saúde.

Ambiente

Gaiolas espaçosas, que as permitam voar e praticar exercícios, e brinquedos de diversos tipos podem colaborar para evitar estresse e melhorar a saúde geral das calopsitas. Ao estimular as brincadeiras sozinhas ou com seus donos e, quando é o caso, outras calopsitas, elas ficam mais felizes e dispostas.

Além disso, é fundamental evitar a exposição de calopsitas a produtos químicos, fumaça de cigarro e temperaturas extremas.

Brinquedos

As aves também precisam se divertir para sair da monotonia, gastar energia e desenvolver a musculatura. Dessa forma, é fundamental dar a elas brinquedos que as estimulem e animem. Ainda mais considerando que há aves que ficam sozinhas por um bom tempo, já que muitas vezes os donos saem de casa ao longo dos dias.

Nem todo brinquedo, porém, é ideal para calopsitas. Itens de tamanhos inadequados e que não favoreçam as características naturais delas, como o instinto de escalar ou de mover objetos com o bico, não devem entrar em sua casa. No mercado, há diversas opções de escadas, poleiros, argolas, playgrounds e outros objetos próprios para elas.

Também vale a pena promover um rodízio de brinquedos. Dessa forma, as aves não se cansam dos mesmos estímulos e mantêm a característica natural de querer explorar e conhecer novidades. Alternar os brinquedos a cada duas semanas pode ser uma medida adequada para que o ambiente siga interessante.

Cuidados veterinários

Como todo ser vivo, as calopsitas também precisam de atenção médica. Mas isso não deve acontecer apenas quando doenças irrompem. Também é importante levá-las a veterinários de forma regular para que elas tomem vacinas, recebam tratamento contra parasitas e passem por exames que podem detectar alterações e problemas de saúde.

Vínculos emocionais

Quando os donos dispensam cuidados básicos como carinho, amor, interação e atenção regular, as calopsitas sentem. Este tipo de ação favorece o fortalecimento de vínculos e ajuda a criar condições para que estas aves tenham vidas longas e felizes.

Vale lembrar que, como são animais dóceis e brincalhões, as calopsitas costumam se apegar aos donos.

A importância do enriquecimento ambiental para aumentar a longevidade das calopsitas

O enriquecimento ambiental consiste em disponibilizar objetos, brinquedos e estímulos que divirtam e eduquem os pets. Ao simular a natureza, praticando o enriquecimento você ajuda as calopsitas a evitar o tédio e problemas de saúde diversos.

É fundamental escolher brinquedos feitos de materiais naturais e que não contenham tinta, que pode ser tóxica. Objetos de metal também devem ser evitados, já que também podem oferecer riscos para as aves. Além disso, não é adequado encher a gaiola, já que as calopsitas ainda precisam de espaço para se locomover.

Em geral, calopsitas gostam de bicar, se pendurar e até brincar olhando para espelhos, que dão a elas companhia visual.

Ei, Bird: produtos sustentáveis para o enriquecimento ambiental da sua calopsita

Os produtos da Ei, Bird focam em proporcionar um ambiente feliz, estimulante e saudável para as aves, por meio de brinquedos de madeira e demais itens essenciais – que também proporcionam longevidade.

São brinquedos de fabricação própria em madeira de reaproveitamento, 100% natural, sem tintas ou corantes, banheiras, comedouros de porcelana, rações e sementes ideais para calopsitas, desenvolvidos por uma empresa criada e gerida por amantes dos psitacídeos.

