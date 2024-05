Conheça alguns cuidados para quem ama estes pássaros curiosos e que alegram qualquer lar

Calopsitas são bichos de estimação sociáveis e inteligentes. Originárias da Austrália, elas não são fascinantes apenas por habilidades como imitar a voz do dono ou pelas altas capacidades cognitivas, mas também por precisar de locais que as estimulem, protejam e divirtam.

Confira, neste texto, dicas úteis para cuidar da sua calopsita e aumentar o nível de felicidade desta amiga voadora. E se você está pensando em adquirir uma para lhe fazer companhia, as informações também ajudarão a guiar suas ações para criar um ambiente adequado para elas.

Como cuidar de uma calopsita?

Antes de adquirir uma calopsita, vale a pena saber que elas requerem cuidados e brincadeiras todos os dias. Elas são expansivas e precisam de grandes gaiolas, além de brinquedos que as estimulem para que desenvolvam uma vida alegre, o que dificulta que desenvolvam estresse e outras doenças. Com os cuidados adequados, elas podem viver mais de 20 anos.

Soltá-las em ambientes controlados e supervisionados é bem-vindo para que exercitem o corpo e a mente. Plantas tóxicas e produtos químicos devem ficar isolados, bem como as janelas e portas devem ficar fechadas para que brinquem com segurança. Elas também gostam de tomar banho, então vale a pena deixar um recipiente com água rasa para molharem as penas quando quiserem.

Saiba que a previsibilidade de horários de alimentação e sono favorece as calopsitas. Exames veterinários regulares também ajudam a descobrir possíveis problemas de saúde antes que eles surjam ou cresçam.

Gaiolas para calopsitas

Como são animais de porte médio, é fundamental adquirir gaiolas que tragam conforto e segurança para elas. Assim, elas podem se movimentar e esticar as asas. Neste caso, quanto maior o espaço que você puder disponibilizar, melhor para elas.

Há muitos tamanhos de gaiola disponíveis no mercado, mas, para as calopsitas, a recomendação é que a altura mínima seja de 60cm, com 50cm de largura e 45cm de profundidade. O material mais indicado é o aço inoxidável, já que opções que contém zinco e chumbo podem ser tóxicas para pássaros.

Um aspirador de pó portátil e produtos para limpar fezes também ajudam a garantir um ambiente limpo e saudável para seu pássaro, em uma prática que pode ser diária, no caso das fezes, semanal ou quinzenal, em se tratando das gaiolas.

Brinquedos de calopsitas

Como as calopsitas têm o instinto natural de escalar, é importante que tenham à disposição poleiros e escadas, que são opções versáteis de brinquedos. Hoje em dia, também é possível encontrar no mercado poleiros com espelhos, que dão a elas companhia visual ao longo do dia.

É provável que a sua calopsita escolha um poleiro como sua principal base, onde ela vai dormir, mas ter outras barras e plataformas horizontais pela casa também pode estimular sua curiosidade.

Outros brinquedos que as divertem são cordas e puxa-argolas, que fazem com que usem os bicos para bicar e morder. Elas também gostam de puxa-palha, que usam para construir ninhos quando estão se preparando para reproduzir.

É importante entender, ainda, que é bem-vindo trocar os brinquedos semanalmente para que os pássaros não enjoem deles.

Ração para calopsitas

Além das rações específicas para suas necessidades fisiológicas, as calopsitas também gostam de outros alimentos como sementes, legumes cozidos (feijão, milho, batata-doce), legumes crus (abóbora, beterraba, pepino) e verduras de qualidade (brócolis, couve-flor, acelga). Não esqueça, ainda, de dar água fresca para elas todos os dias. E se tiver dúvidas sobre se deve introduzir um alimento na dieta do seu pássaro, consulte um veterinário.

Estes nutrientes devem ser dispostos em comedouros separados por tipo de alimento, sem misturar. As tigelas de porcelana são boas opções para isso.

