As calopsitas são inteligentes e curiosas; descubra o que você deve considerar quando procurar brinquedos para elas

Quem tem calopsita em casa sabe que estes pets voadores são inteligentes e curiosos. Dessa forma, disponibilizar brinquedos adequados às suas necessidades torna-se fundamental para aumentar sua alegria, bem-estar e saúde mental, além de diminuir seu nível de estresse.

Mas nem todo brinquedo é ideal para seu amigo emplumado. Neste guia, vamos explicar a importância de oferecer brinquedos que os distraiam e estimulem em suas gaiolas, viveiros ou ambientes abertos. Fique até o final para saber como fazer escolhas acertadas de acessórios para aves.

A importância de dar brinquedos para sua calopsita

Com o pouco espaço disponível na maioria das gaiolas, é importante evitar que sua calopsita fique parada o dia inteiro. Promover o enriquecimento ambiental das aves faz com que elas se divirtam e se movimentem mais, ajudando a gastar energia e desenvolver sua musculatura.

Não ter acesso a brinquedos pode favorecer o desenvolvimento de transtornos como estresse, ansiedade, agitação, bem como outras doenças, de arrancamento de penas até automutilação.

Apesar de não serem tão ativas quanto cachorros e gatos, as calopsitas gostam de brincar com objetos pendurados, itens brilhantes e com diferentes texturas ou, ainda, itens que possam levantar com o bico, virar e carregar.

Na hora de escolher, prefira brinquedos feitos de materiais naturais, que podem ser descascados. Também vale a pena se certificar que os itens que você quer dar para sua calopsita brincar não contenham tinta, que pode ser tóxica.



Cuidado com objetos muito pequenos, que podem ser engolidos pelos seus amigos voadores. O tamanho da gaiola também deve ser considerado, já que o pássaro deve brincar, mas também ter algum espaço para locomover-se.

Melhores brinquedos para calopsitas

Como os seres humanos, os pássaros apreciam contar com variedade de brincadeiras e estímulos. No entanto, os objetos que você vai dar para sua calopsita devem ser próprios para a espécie. Há diversas opções adequadas no mercado, como balanços, poleiros, cabanas, escadas, palitos e playgrounds.

Conheça os principais tipos de brinquedos para calopsitas e quais características eles podem ativar, o que ajuda a fortalecer os seus laços com sua ave de estimação.

Escada

As aves gostam de se pendurar, além de terem comportamento natural de escalada. Dessa forma, você pode dar uma escada para sua calopsita, já que este é um brinquedo seguro e de fácil instalação. As escadas fortalecem os músculos e favorecem que elas mantenham uma rotina diária de atividades físicas.

Rede de crochê

A rede de crochê também favorece o bem-estar da sua ave. Durante o balanço suave na rede, as calopsitas podem exercitar os músculos em uma experiência enriquecedora e animada.

Poleiros

Disponível em opções de balança, plataforma ou com espelho, os poleiros são quase obrigatórios para oferecer um ambiente saudável e livre de preocupações para sua calopsita.

As opções com espelho têm, ainda, a vantagem de oferecer companhia visual para as aves, o que ajuda a estimular sua curiosidade e seu comportamento natural de investigação.

Puxa-argola

As calopsitas têm um instinto natural para transportar objetos com o bico, tornando o puxa-argola uma escolha estimulante para exercícios e coordenação motora.

Puxa-palha

A palha serve como material de nidificação ideal para aves que estejam se preparando para a reprodução. Calopsitas podem usar a palha para construir ninhos seguros, criando um ambiente propício para a reprodução e o cuidado com os filhotes.

Playground

Ao oferecer um ambiente que reúne uma variedade de opções de entretenimento, os playgrounds podem ser colocados fora da gaiola para que os pássaros brinquem quando estão livres pela casa.

A Ei, Bird foi criada em 2021 por amantes dos psitacídeos. Com produtos fabricados em materiais 100% naturais, com madeira de reaproveitamento e sem uso de tintas ou corantes, a empresa oferece diversas opções de brinquedos adequados e que respeitam as características de sua calopsita.

