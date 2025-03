Conheça a fórmula infalível para reduzir o estresse do seu amigo felino e cuidar plenamente da saúde dele no conforto do seu lar

Imagine a cena: seu gato, que normalmente é tranquilo e carinhoso, se transforma em um furacão de garras afiadas quando você pega a caixa de transporte. O trajeto até a clínica é uma sinfonia de miados altos, e a espera em um ambiente desconhecido, cercado por outros animais, cheiros e barulhos, só aumenta a ansiedade.

A consulta com o clínico geral, então, se torna uma batalha, com direito a arranhões, mordidas e muito estresse para ambos. E essa, com certeza, não é a experiência que “pais” e “mães” de gatos desejam proporcionar aos seus felinos, que são parte da família, aqueles leais e carinhosos amigos que sempre estão ao seu lado e compartilham amor e carinho.

Se você se identificou com essa situação difícil ao levar seu gato a uma consulta, saiba que não está sozinho. Ir ao veterinário pode ser uma experiência traumática para muitos tutores e seus felinos. Mas e se existisse uma maneira de cuidar da saúde do seu amigo peludo sem causar tanto transtorno?

Conheça a Dra.Gatos: atendimento do veterinário em casa é uma das melhores soluções para evitar situações difíceis com gatos que não toleram ser tirados de suas casas.

Com o atendimento veterinário domiciliar da Dra.Gatos, você proporciona ao seu felino uma experiência completamente diferente, com tranquilidade e qualidade. A equipe conta com médicos veterinários experientes, especializados em felinos e apaixonados por gatos, profissionais que levam o cuidado profissional diretamente para o conforto do seu lar em Curitiba e região metropolitana, eliminando os momentos complicados da ida à clínica.

Viva a experiência do atendimento domiciliar em 4 passos:

Agende o atendimento: O primeiro passo é entrar em contato com a Dra.Gatos e marcar a consulta domiciliar. Todo processo acontece de forma prática e rápida, e pode ser realizado em alguns cliques ou em uma breve ligação, onde a secretária vai triar o atendimento e explicar os detalhes

Prepare-se para dar adeus ao estresse: sem sair de casa, seu gato permanece em seu território, onde se sente seguro e relaxado. Com atendimento domiciliar, não será necessário utilizar caixa de transporte ou contato com outros animais, minimizando o desconforto e a ansiedade.

sem sair de casa, seu gato permanece em seu território, onde se sente seguro e relaxado. Com atendimento domiciliar, não será necessário utilizar caixa de transporte ou contato com outros animais, minimizando o desconforto e a ansiedade. Desfrute da prevenção personalizada: as consultas regulares em domicílio facilitam o acompanhamento da saúde do seu gato, permitindo identificar e tratar problemas precocemente. Os veterinários da Dra.Gatos dedicam tempo e atenção integral ao seu gato durante o atendimento, e com horários limitados, garantem que o caso do seu gato vai receber a atenção necessária, construindo uma relação de confiança e proporcionando um atendimento humanizado e personalizado.

Aproveite um tratamento sem trauma: durante todo atendimento, é priorizado o bem-estar do seu felino, com técnicas de manejo gentis e com as melhores práticas de qualidade, tornando a experiência mais agradável e menos estressante. Até os gatos mais temperamentais precisam de cuidados, e se for o caso do seu, há orientação sobre tudo, inclusive se há necessidade de tranquilizantes orais.

Serviços completos no seu lar:

A Dra.Gatos oferece uma gama completa de serviços veterinários no conforto da sua casa. Ao agendar o seu atendimento você terá benefícios como:

Consultas clínicas para avaliação especializada da saúde do seu gato.

Exames de imagem para avaliação de órgãos internos.

Vacinação para proteger seu felino contra doenças infecciosas

Coleta de exames laboratoriais para diagnóstico preciso

Aplicação de medicamentos com técnicas seguras e eficazes

Microchipagem e serviços especializados de acompanhamento em caso de viagens nacionais ou internacionais.

Orientação sobre cuidados preventivos para garantir a saúde e longevidade do seu gato

E muito mais!

Com o atendimento personalizado da Dra.Gatos, você poderá oferecer a melhor experiência para seu gato, evitando momentos difíceis para ele e para você. Assim, poderá cuidar da saúde de seu amigo felino com qualidade e tranquilidade, possibilitando que ele viva muitos anos ao seu lado!

Seu gato com saúde por muitos anos

A missão da Dra.Gatos é proporcionar longevidade e qualidade de vida ao seu gato, garantindo que ele possa viver mais de 20 anos com saúde e bem-estar. Para isso, além de veterinárias especializadas em medicina de felinos, contamos com um time de médicos veterinários em diversas áreas, incluindo ultrassonografia, cardiologia, odontologia, nefrologia, pneumologia, neurologia e oftalmologia.

Além disso, trabalhamos em parceria com anestesiologistas, cirurgiões e especialistas em internação e UTI, oferecendo um suporte completo para todas as fases da vida do seu gato. Você pode contar com um atendimento de excelência que proporciona segurança, tranquilidade e os melhores cuidados possíveis.

Realizamos exames específicos para cada estágio da vida felina, permitindo a identificação precoce de problemas de saúde e a prevenção de doenças, garantindo não apenas mais anos de vida, mas também uma vida com mais qualidade para o seu gato.

Agende uma consulta domiciliar com a Dra.Gatos agora mesmo!Dê ao seu gato o cuidado veterinário que ele merece, com todo o cuidado do lugar que ele mais ama: o seu lar. Entre em contato por ligação ou WhatsApp no número (41)991321225 ou acesse o site clicando aqui.