Com práticas Cat Friendly, a equipe oferece o tratamento que os gatos realmente precisam e merecem

Seu gato é parte da família? Então você deseja o melhor para ele, não é mesmo? A saúde e o bem-estar do seu felino são essenciais para uma vida longa, saudável e feliz. Porém, muitos tutores ainda recorrem a atendimentos veterinários genéricos, sem saber que na grande maioria das vezes essa não é a melhor escolha para o atendimento do seu gato, o que pode gerar desconforto e comprometer a saúde dele.

Os consultórios convencionais, muitas vezes compartilhados com cães, possuem ambientes ruidosos e cheios de estímulos que estressam os gatos. Além disso, a falta de especialização profissional em medicina felina pode levar a diagnósticos equivocados e tratamentos ineficazes. Mas existe uma solução especializada para o seu peludo: a Dra. Gatos, marca idealizada pela Dra. Luana Ballardin.

Dra. Luana Ballardin: médica veterinária especializada de prestígio em medicina felina

Com mais de 2.800 atendimentos realizados, Dra. Luana construiu uma trajetória sólida no cuidado exclusivo de felinos. Formada pela PUCPR e mestre em Ciência Animal, ela se dedica a entender profundamente as necessidades dos gatos. Sua especialização pela Anclivepa-SP foi complementada por estágios nas renomadas clínicas “Gatos e Gatos” e “The Cat From Ipanema”, além de cumprir horas em universidade de renome (Federal Rural do Rio de Janeiro e Federal do Rio Grande do Sul), conhecendo e trazendo para Curitiba o melhor da medicina de felinos.

Além disso, foi precursora do Grupo de Estudos em Medicina Felina da PUCPR, com um olhar atento às particularidades dos felinos. Dra. Luana também já participou de diversas pesquisas, com trabalhos publicados na área de epidemiologia molecular da esporotricose em gatos, reforçando seu compromisso com a saúde e o bem-estar desses animais.

Atualmente, é associada à ABFEL (Associação Brasileira de Medicina Felina) e responsável por certificar hospitais como Cat Friendly no Paraná, ministrando consultorias na área.

Transforme o cuidado do seu gato em 3 passos simples:

Agende uma consulta: entre em contato via WhatsApp ou ligação para marcar uma consulta domiciliar. Entenda como funciona nosso atendimento através da recepção acolhedora de nossas secretárias. Receba atendimento especializado: um veterinário altamente qualificado irá até sua casa, garantindo conforto e tranquilidade ao seu gato. Curta muitos anos de vida com seu felino: desfrute da alegria de ter um gato saudável e bem cuidado ao seu lado.

Descubra 5 vantagens de um atendimento especializado para gatos:

Conhecimento aprofundado: os veterinários possuem conhecimento aprofundado sobre as particularidades dos felinos, desde anatomia e fisiologia até comportamento e psicologia, permitindo uma avaliação ampla e um diagnóstico e tratamento mais eficazes.

Experiência com doenças mais comuns: Dominam-se as doenças mais comuns em gatos, como doenças renais, hipertireoidismo, diabetes, problemas cardíacos, PIF e outras condições, garantindo um tratamento adequado, e um controle ou recuperação mais rápidos.

Ambiente calmo e acolhedor: os atendimentos domiciliares proporcionam um ambiente calmo e acolhedor, sem estresse extra e ansiedade para o gato, facilitando o exame clínico e a cooperação do felino.

Tecnologia de ponta: Utilizam-se equipamentos modernos e técnicas avançadas para realizar exames completos no conforto do lar, como aferição de pressão arterial, ultrassonografia abdominal, ecocardiograma, eletrocardiograma, exames de sangue, urina e outros.

Prevenção e acompanhamento: Acredita-se na importância da prevenção e do acompanhamento contínuo da saúde do gato. Oferecem-se planos de planejamento à saúde preventiva, com consultas regulares, vacinações, exames de acordo com cada idade, e orientações para uma vida saudável.

Dra. Gatos: cuidado especializado para o seu felino

Contar com veterinários sem especialização em medicina felina pode acarretar riscos graves, como diagnósticos imprecisos, tratamentos inadequados e estresse desnecessário para o gato. Sem o conhecimento especializado, doenças como PIF, problemas renais e hipertireoidismo podem passar despercebidas, prejudicando a qualidade de vida do felino, além de retardar diagnósticos e colocar o seu gato em risco de vida. Cuidar do seu gato com um profissional capacitado é fundamental para evitar erros e garantir saúde integral.

Imagine seu gato sendo cuidado por uma veterinária experiente e especializada em medicina de felinos que entende cada detalhe de sua anatomia, comportamento e necessidades. Ao optar pelo atendimento domiciliar da Dra. Gatos, você elimina o estresse de deslocamentos e proporciona um cuidado único e personalizado. O resultado? Um felino saudável, feliz e com muitos anos de vida ao seu lado, refletindo a dedicação e o amor que você tem por ele.

Escolher a Dra. Gatos é garantir um cuidado veterinário exclusivo e transformador para o seu companheiro



Seu gato merece ser tratado como um verdadeiro VIP, com a segurança e o carinho de quem entende profundamente as necessidades dos felinos.Não deixe a saúde do seu melhor amigo em segundo plano! Agende uma consulta com a Dra. Gatos e ofereça a ele o atendimento especializado que ele merece. Entre em contato por ligação ou WhatsApp no número (41) 991321225 ou acesse o site clicando aqui.