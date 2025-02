Descubra 5 enfermidades que seu gato pode estar escondendo e descubra como evitar a dor!

Ama seu gato? É claro que sim! Mas, às vezes, por trás daqueles olhares misteriosos e ronronados aconchegantes, os bichanos escondem algo que não queremos ver. Doenças graves, como insuficiência renal, hipertireoidismo e diabetes, podem se desenvolver sem dar muitos sinais. E quando se finalmente nota que algo vai mal, pode ser tarde demais.

Seu gato, antes um acrobata pulando e correndo pela casa, agora parece mais quieto, dormindo mais que o normal, se escondendo em cantinhos escuros, sem aquele pique de antes para brincar. “Ah, ele está ficando mais preguiçoso”. Ou até o oposto, seu gato começa a comer muito além, tomar mais água e correr e pular pela casa agitado, inquieto, mesmo já sendo mais “velhinho”, você pensa, “é só uma fase”. Mas, cuidado! Mudanças no comportamento podem ser um pedido de socorro disfarçado, os primeiros sinais de alerta de doenças silenciosas.

Dra. Gatos: cuidado completo para um felino feliz

A Dra. Gatos acredita que cada gato é único, e tem por objetivo garantir que sua vida seja longa, cheia de saúde e vitalidade! Os veterinários especializados em medicina felina entendem a linguagem dos gatos e sabem decifrar os sinais que eles tentam enviar.

Com exames preventivos e investigativos completos, feitos no conforto da sua casa, os veterinários detectam doenças ou identificam a melhor forma de evitá-las, e oferecem o tratamento ideal para cada caso, garantindo o bem-estar e a longevidade do seu gatinho.

Proporcionar essa experiência para o seu amigo é muito simples:

Agende uma consulta: marque uma consulta domiciliar através do WhatsApp ou ligação e prepare-se para iniciar o cuidado especializado.

Serviços da Dra. Gatos para seu gato viver muitos anos

Confira alguns dos serviços oferecidos pela equipe da Dra. Gatos, que possibilitam que as temidas doenças silenciosas não prejudiquem a saúde de seu felino:

Atendimento Domiciliar: Sem estresse, no ambiente seguro do seu lar, com atendimento em Curitiba e região metropolitana.

Sem estresse, no ambiente seguro do seu lar, com atendimento em Curitiba e região metropolitana. Exames Preventivos Completos: Ultrassom, ecocardiograma, exames de sangue e muito mais.

Ultrassom, ecocardiograma, exames de sangue e muito mais. Diagnóstico Preciso: Tecnologia de ponta e equipe especializada.

Tecnologia de ponta e equipe especializada. Tratamento Individualizado: Um plano de tratamento único para as necessidades do seu gato.

Um plano de tratamento único para as necessidades do seu gato. Planos preventivos: para você já saber quais são os exames e acompanhamentos necessários em cada fase de vida.

para você já saber quais são os exames e acompanhamentos necessários em cada fase de vida. Acompanhamento de Doenças Crônicas: Suporte contínuo para gatos com doenças renais, Peritonite Infecciosa felina – PIF , diabetes, cardiopatias, hipertireoidismo, obesidade e outras condições.

Aprenda a identificar 5 doenças que seu gato pode estar escondendo

Algumas das enfermidades silenciosas mais comuns que podem afligir seu felino são:

Insuficiência Renal: Os rins são como filtros que purificam o sangue do seu gato. Quando eles falham, as toxinas se acumulam, causando vários problemas. Fique de olho em sinais como aumento da sede, xixi frequente, perda de peso, vômitos e falta de apetite. A perda leve de peso é um dos sinais mais precoces e quando logo identificada, é possível evitar a progressão da doença. Hipertireoidismo: Imagine um motor acelerado demais, gastando energia sem parar. É o que acontece com o metabolismo do seu gato quando a tireoide produz hormônios em excesso. Aumento do apetite com perda de peso, agitação e miados excessivos podem indicar esse problema. Diabetes: A diabetes felina exige atenção, assim como nos humanos. Sem insulina suficiente, o açúcar se acumula no sangue sem entrar nas células para gerar energia, prejudicando o organismo. Pacientes obesos ou em sobrepeso, com sede excessiva, xixi em enorme volume, perda de peso repentina, fraqueza e aumento do apetite são sinais de alerta. Doenças cardíacas: O coração é um dos melhores em esconder problemas. Dificilmente teremos algum sinal de doença sem a realização de um ecocardiograma, por isso, em gatos a partir dos 6 anos, sempre recomendamos a realização do exame, mesmo sem nenhum sinal em exame físico. Porém, em casos avançados você pode observar dificuldade para respirar, respiração rápida, cansaço e falta de apetite. É tão silenciosa que, se você esperar, somente descobrirá tarde demais. PIF Felina: A Peritonite Infecciosa Felina é uma doença viral causada pelo coronavírus dos gatos e pode se manifestar de formas inesperadas, afetando vários órgãos. Febre que não passa, perda de peso, dificuldade para respirar e/ou alterações neurológicas são sinais de alerta e uma consulta deve ser priorizada para o mesmo dia, devido à alta taxa de mortalidade rápida.

Tome a decisão correta e prolongue a vida do seu felino!

Na luta contra as doenças silenciosas, os tutores têm responsabilidade essencial. Assim, a tomada de decisão correta por parte dos pais e mães de gatos é fundamental. Para cuidar de sua saúde, conte com quem mais entende do assunto com profissionais qualificados e especializados no assunto: a Dra. Gatos.

Agindo dessa maneira, você evitará que a situação de saúde de seu gato seja agravada e poderá possibilitar que ele viva por muitos anos. Lembre-se que os gatos são animais com instinto selvagem e por serem considerados presas na naturaza, em muitos casos, o felino apenas demonstra sinais quando a dor já está muito acentuada e já está em bastante sofrimento.

Nesse contexto, ao descobrir a doença de seu amigo, muitos tutores sentem-se culpados por não recorrerem antes ao cuidado veterinário e realizarem os exames preventivos necessários.

Por isso, se antecipe e agende o atendimento o quanto antes, realize os exames preventivos, busque continuamente conhecimento sobre o tema de enfermidades em felinos e confie o cuidado de seu gato à equipe da Dra. Gatos, que conta com médicos veterinários especializados nas diversas áreas da saúde felina.

Conte com a Dra. Gatos em cada fase de vida do seu gato

Cada momento de vida de um gato apresenta necessidades e desafios únicos. Por isso, a Dra. Gatos oferece um atendimento personalizado que acompanha o desenvolvimento do seu felino desde os primeiros meses até a idade mais avançada.

Com a Dra. Gatos, seu felino recebe o cuidado ideal em cada etapa da vida, prevenindo e tratando doenças silenciosas, para que ele viva mais e melhor. O objetivo de toda equipe é que seu gato viva mais de 20 anos!

Durante toda a vida de seu gato, contar com o atendimento da Dra. Gatos possibilita um pet mais saudável, tutores satisfeitos e tranquilos, fortalecimento do vínculo entre você e seu gato e uma rotina mais feliz e repleta de amor.

Por isso, faça a melhor escolha: confie no trabalho da Dra. Gatos e surpreenda-se com a qualidade e resultados do trabalho de uma equipe de especialistas!

O cuidado com quem a gente ama é coisa séria, e seu gatinho merece toda a atenção do mundo! Lembre-se: a prevenção é o melhor presente que você pode dar ao seu gato.

