O sorriso é comumente chamado de “primeira impressão” quando se vai a algum lugar. Além disso, um sorriso bonito pode fazer diferença na autoestima. Os implantes dentários são uma opção para pacientes que sofreram alguma interferência bucal, colaborando com a qualidade de vida e, consequentemente, com a estética. O cirurgião dentista Allan Pizzamiglio tira algumas dúvidas com relação ao tema.

Os implantes dentários são pinos de titânio que tiveram a superfície tratada para que ficassem mais porosos e adaptáveis para suprir a necessidade dentária do paciente. Conforme suas necessidades, e, com a devida atenção profissional, os implantes são resistentes e duráveis e menos invasivos.

Quem pode fazer o implante?

Pacientes que possuem ausência de um ou mais dentes – seja por cárie, doença gengival, trauma, fratura, acidente ou outros motivos podem levar o implante dentário em consideração na hora de escolher um tratamento. Dentre as principais razões para repor o dente perdido, pode-se considerar a melhora da mordida, posição da mandíbula e, junto disso, uma mastigação mais eficiente, dando ao paciente mais comodidade e conforto com situações consideradas do dia a dia.

A posição correta da mandíbula e a dentição adequada são aliadas para que todo o conjunto de dentes esteja alinhado. Esse fator colabora, também, diretamente com a fala. A própria estética também é razão. Os implantes realizados por Allan Pizzamiglio, possuem resultado próximo do natural, colaborando para um sorriso completo do paciente.

Além dos benefícios da sua realização, as técnicas e tecnologias avançadas levam a índices altos de sucesso. A taxa de aceitação do corpo aos implantes dentários pode chegar a 98% de sucesso. Apesar de muito utilizado por pessoas idosas, pode ser realizado em diversas idades.

Como é feito o implante dentário?

O procedimento, por suas tecnologias e avanços, é tranquilo. A técnica é realizada no consultório odontológico, com recuperação rápida.

Em primeiro lugar é realizado uma avaliação para a real necessidade do paciente. São feitos Raios-X e, eventualmente, tomografias, vistoriando assim a qualidade óssea e as limitações anatômicas, para um tratamento personalizado. Podem ser pedidos exames de sangue para definir um tratamento mais cômodo e direcionado à pessoa.

Uma boa notícia: os implantes dentários são realizados com anestesia local e, se for de preferência do paciente, há a opção de sedação. O bom planejamento e anestesias permitem um procedimento sem muito incômodo para quem faz uso.

Os pinos de titânio, então, são inseridos no osso da mandíbula e/ou maxila e passam por um processo de ossointegração, com bom nível de aceitação do corpo.

Personalizados para cada paciente

Os implantes podem ser colocados de diferentes formas. Em alguns casos específicos, o paciente opta pelo chamado “Implante de carga imediata”, que, no caso da perda de um dente, é colocado um provisório no mesmo ato cirúrgico. Para pacientes que usam dentaduras ou próteses totais, substituindo por próteses fixas com o auxílio de 4 ou 5 implantes. Cerca de 48 horas depois o paciente já está com uma prótese fixa provisória.

O sucesso dos implantes possui ligação direta com o profissional e seu atendimento dedicado e com atenção caso a caso. É importante pesquisar o local onde irá realizar o procedimento. Além disso, um cuidado bucal adequado e a higiene dental é uma forma eficaz de cuidar da saúde da boca.