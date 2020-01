O medo não tem idade: desde crianças até adultos podem sofrer com o medo de encarar a cadeira de dentista e os procedimentos. Para que essa experiência seja mais cômoda, novos métodos estão sendo inseridos nos consultórios. Conheça alguns deles, aderidos pelo dentista curitibano Allan Pizzamiglio.

Cuidar da saúde bucal é essencial. Essa experiência pode ser traumática para algumas pessoas, dificultando o tratamento. Uma pesquisa realizada pela British Dental Health Foundation concluiu que 36% das pessoas que não foram ao dentista regularmente disseram que o medo era o principal motivo. A ansiedade causada pelos equipamentos, barulhos e pelos tratamentos que podem ser doloridos afasta os pacientes de um cuidado mais regular. Esse medo motivou para que novas formas de tratamento fossem pensadas, prezando pela maior segurança e comodidade de quem vai ao dentista.

Opções para uma melhor experiência

A Pesquisa de Saúde Odontológica em Adultos, realizada no Reino Unido, sugere que 1 em cada 10 pessoas tem medo de ir ao dentista. Em pesquisa similar, realizada pelo British Dental Journal, indicou que os medos mais reportados pelos 130 pacientes, entrevistados no Instituto de Saúde Bucal do King’s College London, eram da broca e da anestesia. Boas notícias: tanto para um motivo quanto para outro, novas soluções foram alcançadas.

A temida broca pode assustar pelo barulho incômodo feito pelo motor. Quem visita o consultório de Allan Pizzamiglio se depara com a novidade das canetas elétricas com ruídos quase imperceptíveis!

As formas de sedação também se reinventaram e oferecem mais opções. Uma delas é sedação a partir de inalação, onde o paciente inala um gás, que é uma mistura oxigênio com óxido nitroso, com auxílio de uma máscara. A partir disso se obtém um relaxamento, sem perda de consciência. Além de não sentir dor durante o processo, ao fim do tratamento o paciente já pode retomar suas atividades, sem precisar esperar muito tempo para se recompor. Esse recurso é um dos favoritos nos consultórios, visto a satisfação dos pacientes e sua versatilidade, podendo ser usado em crianças, adultos ou idosos.

Há também formas de sedação pensadas para procedimentos mais longos ou cirurgias. Nesse caso, a sedação endovenosa, auxiliada por um médico, pode ser uma solução aliada para a comodidade do paciente.

Ainda tratando de comodidade, as moldagens de próteses ou para moldeiras de clareamento e restaurações podem ser procedimentos bem incômodos para algumas pessoas. Os scanners intra-orais tornam o processo mais prático, fazendo a análise necessária de forma rápida e pouco invasiva, sem a inserção de materiais de moldagem na boca do paciente.

Segurança e conforto

As novas maneiras de atendimento nos consultórios odontológicos visam que os pacientes sejam atendidos de maneira mais confortável e sem perder a segurança no seu tratamento, reforçando a confiança, comodidade e a eventual diminuição do medo.