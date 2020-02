Destino famoso, Porto Seguro tem atrações muito conhecidas. Mas você sabe quais são as melhores hospedagens? A CVC te ajuda a escolher entre hotéis e resorts.

Destino muito além do carnaval e do agito, Porto Seguro é uma ótima cidade para viajar em família, já que reúne atrações como observação de baleias jubarte, o Parque Nacional de Recife de Fora e o Arraial d’Ajuda Eco Parque. Com tantas atrações famosas, a dúvida sobre a cidade baiana geralmente paira sobre a hospedagem. Por isso a agência de viagens CVC elencou seis opções, disponíveis através do telefone (41) 2109-6262 ou nas lojas CVC Curitiba mais próximas. Confira a seleção:

Porto Seguro Praia

Um dos melhores resorts all Inclusive da região. O lugar está localizado próximo dos complexo de lazer Axé Moi e Tôa Tôa. Oferece um sistema all inclusive com 16 horas de alimentação de qualidade, além de um parque de aventuras, incluso na diária, piscinas, tirolesa, academia, sauna, salão de jogos e muito mais. Visite também o Clube de Praia João da Sunga, em frente ao resort, lugar que faz parte do sistema tudo incluso, com petiscos, almoço e bebidas nacionais. A administração também oferece cortesia para até três crianças de até 12 anos.

Coroa Vermelha

Hotel all inclusive localizado de frente para a Praia do Mutá. O hotel oferece 164 apartamentos e uma excelente infraestrutura, com duas piscinas, kids club, sala fitness, salão de jogos e diversas outras opções para o seu conforto e lazer. Para famílias com duas crianças, de até 12 anos, são oferecidas cortesias.

Nauticomar

Hotel localizado na famosa praia de Taperapuã. Possui 184 apartamentos divididos em quatro categorias, uma área de lazer completa com recreação adulta e infantil, além de serviço de all inclusive que funciona das 7h às 23h, com refeições, petiscos e bebidas. Outro grande diferencial do Nauticomar é o clube de praia, considerado o mais paradisíaco do Brasil. Cortesia para até três crianças de no máximo 12 anos.

Beach Hill

Localizado na famosa Praia de Taperapuã, o lugar conta com piscina, buffet de café-da-manhã, jardim, salão de jogos, playground e muito mais. Cortesia para duas Crianças até 12 anos na hospedagem.

Florida Inn Family

Localizado em frente à praia de Taperapuã, a 200 metros do Tôa Tôa e 600 metros do Axé Moi. O Hotel conta com ampla estrutura de lazer para toda a família, dois conjuntos de piscinas adulto e infantil, espaço fitness aberto, hidromassagem, playground infantil e o Spa Floral Inn com ofurô, massagens e sauna molhada. Cortesia para duas crianças até 12 anos na hospedagem.

Portal Beach

Em frente ao Mar de Mundaí e a uma quadra da barraca de praia Tôa-Tôa. O hotel oferece piscinas para adultos e crianças, toboágua, playground, salão de jogos, sauna, Jacuzzi, bar molhado e restaurante. Cortesia para duas Crianças até 5 anos na hospedagem.