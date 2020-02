Você pode ter quatro experiências Disney em diferentes partes do mundo, incluindo um cruzeiro exclusivo da marca. Mas você sabe qual delas se encaixa mais no seu perfil? Descubra com a CVC.

Mas se você ainda não decidiu ou não sabe quais são as diferenças entre os parques Walt Disney World Resort (Orlando), Disneyland Resort (Califórnia) e Disneyland Paris (França), além do Disney Cruise Line, continue lendo este artigo para ficar por dentro das atrações oferecidas em cada um deles e escolha o destino perfeito para realizar seu sonho:

O mais famoso complexo da marca, o Walt Disney World Resort é sinônimo de diversão para crianças e adultos. Localizado no estado da Flórida, nos Estados Unidos, possui quatro parques temáticos (Magic Kingdom Park, Epcot, Disney’s Hollywood Studios e Disney’s Animal Kingdom Theme Park) e dois aquáticos: Disney’s Typhoon Lagoon Water Park e o Disney’s Blizzard Beach Water Park. Já em Disney Springs você encontra diversos restaurantes, bares e muitas opções de compras.

Você encontrará princesas e super-heróis pelas ruas, atrações inspiradas nos clássicos do cinema e diversos espetáculos. Há ainda montanhas-russas, o famoso Castelo da Cinderela, shows de fogos de artifício, animais selvagens, lojas e restaurantes.

O Disneyland Resort fica na Califórnia e conta com dois parques temáticos: o Disneyland Park e o Disney California Adventure Park. Foi o primeiro complexo construído por Walt Disney e é considerado o mais encantador de todos. Tem como principais atrações o exclusivo Alice in Wonderland, a montanha-russa Big Thunder Mountain Railroad e o Radiator Springs Racers.

A Disneyland Paris é uma ótima maneira de unir uma viagem para a Europa sem perder a oportunidade de viver dias de magia na Disney. Os parques, Disneyland e Walt Disney Studios são ideais para férias em família e possuem diversas atrações, como Dumbo, the Flying Elephant e The Twilight Zone Tower of Terror. Conhecido também como Eurodisney, o complexo fica na vila Marne-la-Vallée, a 30 minutos de Paris.

Que tal unir uma viagem de cruzeiro all include com o mundo mágico da Disney? A frota do Disney Cruise Line é composta por quatro navios (Disney Magic, Disney Wonder, Disney Dream e Disney Fantasy) que vão levar você e sua família por destinos incríveis como Alasca, Bahamas, Califórnia, Caribe, México e Europa. Aproveite os serviços e atividades, além de passeios nos portos de parada! Os cruzeiros oferecem musicais originais, clubes privados para adolescentes, área exclusiva para adultos nas áreas de piscinas e festa temática, com queima de fogos em alto mar.