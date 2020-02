Dona das praias urbanas mais bonitas do Nordeste, Maceió, a capital de Alagoas, oferece aos seus visitantes um visual digno de paraíso tropical: mar cristalino com vários tons de verde e azul, piscinas naturais e coqueirais.

Na cidade, as principais praias são Pajuçara– com suas piscinas naturais e feira de artesanato, a Praia de Ponta Verde– com ótimos restaurantes e bares e também o melhor lugar para ficar em Maceió e a Praia de Jatiúca— com seu visual impressionante, barracas de tapioca e calçadão à beira-mar.

Há poucos quilômetros Maceió, no entanto, escondem-se redutos imperdíveis. A agência de viagens CVC indica quais são os melhores locais para tomar um refrescante banho de mar ou rio.

Para tornar essa experiência ainda mais satisfatória, deixe que um profissional da agência organize seu roteiro de visitas, oferecendo um pacote completo com passagem, translado e hospedagem para esses destinos paradisíacos. Para consultar as melhores ofertas ligue para (41) 2109-6262 ou encontre a loja CVC mais próxima acessando https://lojas.cvc.com.br/.

Ficou interessado? Confira a lista com as melhores praias selecionadas pelos profissionais CVC:

Praia do Gunga

Localizada a 45 km de Maceió, a Praia do Ginga tem águas esverdeadas que parecem um aquário natural, areias claras, coqueirais, falésias e a Lagoa do Roteiro. Lá é possível se aventurar de bugue ou fazer um passeio relaxante de jangada.

Maragogi

Famosa pelo mar cristalino, as areias finas, coqueiros, recifes e as galés, que são piscinas naturais rasinhas em alto-mar e fazem parte da Área de Proteção Ambiental Costa dos Corais. As galés têm uma rica fauna marinha, incluindo peixinhos de várias cores que podem ser observados em um mergulho com snorkel.

Praia do Francês

Situada no município de Marechal Deodoro, a praia tem arrecifes do lado esquerdo, águas calmas, bares e restaurantes. Outras atrações são os passeios de barco até os bancos de corais, onde se pode mergulhar nas piscinas naturais. Ali você pode se divertir no banana boat e fazer aulas de surfe, caiaque e mergulho.

Foz do Rio São Francisco

A Foz do Rio São Francisco tem um cenário exuberante que já foi explorado em novelas como “Velho Chico” e “Cordel Encantado”, da TV Globo. Para isso é preciso seguir até a cidade de Piaçabuçu, a 135 km de Maceió, onde embarca em uma escuna e navega pelo rio até a sua foz, com as únicas dunas móveis do litoral alagoano.

São Miguel dos Milagres

Localizado a 98 km de Maceió, o pequeno e paradisíaco município tem praias quase desertas com piscinas naturais que se formam na maré baixa. Na Praia do Riacho é possível fazer um passeio de observação do peixe-boi, espécie ameaçada de extinção, praticar mergulho livre ou simplesmente relaxar.

Barra de São Miguel

Distante 39 km de Maceió, fica no litoral sul de Alagoas. A praia tem uma barreira de corais que suaviza a força do mar, formando lindas piscinas naturais. Além do banho de mar, aproveite para descansar nos gazebos, espreguiçadeiras e no redário da praia enquanto admira a paisagem da região.