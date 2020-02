Com apenas 4 mil habitantes e 17 km², o arquipélago de Fernando de Noronha ostenta o título de Patrimônio Natural da Humanidade pela UNESCO. O status não é à toa; o lugar reúne algumas das praias mais bonitas do Brasil, é um paraíso para os mergulhadores e santuário da vida marinha. Visitado por golfinhos, Fernando de Noronha encanta gerações e possui alguns dos cartões-postais mais famosos do Brasil. O Morro Dois Irmãos, que parecem se erguer das águas azuis são símbolos da ilha.

As praias de Fernando de Noronha sempre estão nas listas das mais belas do Brasil e do mundo. Devido à posição da ilha em relação ao continente, podem estar no Mar de Dentro, marcadas por ondas de dezembro a fevereiro, ou no Mar de Fora, tranquilas no verão e mais agitadas no restante do ano. As praias apresentam piscinas naturais, que exigem alguns cuidados especiais para serem visitadas por questões ambientais. As mais famosas são: Baía dos Golfinhos, Baía do Sancho, Baía dos Porcos, Praia da Conceição, Cacimba do Padre, Praia de Santo Antônio, Enseada da Caieira e Praia da Atalaia.

Para além das belezas naturais, o arquipélago também guarda alguns pontos turísticos icônicos como o Forte do Boldró– um mirante muito concorrido no fim da tarde, onde é possível admirar o sol se pondo no Morro Dois Irmãos. O Projeto Tamar, que ajuda na preservação de tartarugas marinhas é outro ponto de parada obrigatório. A sede abriga loja, museu com réplicas dos animais e palestras. Já a Vila dos Remédios é considerada o centro histórico e administrativo de Noronha. Lá ficam importantes construções históricas, como o Palácio São Miguel, a Igreja de Nossa Senhora dos Remédios e o Museu dos Tubarões.

E para quem é apaixonado por gastronomia, os peixes e frutos do mar são as principais estrelas dos cardápios dos restaurantes de Noronha, mas é possível encontrar outras opções. A recomendação da agência de viagens CVC é uma visita ao Restaurante Flamboyant, que serve saladas, massas, carnes e frutos do mar em sistema à la carte. Vá também ao Mergulhão, onde os frutos do mar são especialidade. O Restaurante e Pousada Zé Maria promove um festival gastronômico no jantar de quartas e sábados, com mais de 40 pratos.

À noite, as dicas de passeio são no Bar do Cachorro, com seu agitado e divertido forró de quarta e sexta-feira, além do Bar Duda Rei, principal ponto de encontro dos moradores de Fernando de Noronha e dos seus visitantes, especialmente no fim da tarde.