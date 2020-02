Maior país em dimensão territorial do mundo, a Rússia tem mais de 17 milhões de km², ocupando quase metade da Europa e praticamente um terço da Ásia, além de fazer fronteira com 14 países e contar com 11 fusos horários. Essas dimensões continentais transformam o país em um destino exótico e inesquecível, para quem quer mergulhar na história e cultura de um dos mais emblemáticos países europeus.

E para inspirar a programação das férias neste destino imperdível, a agência montou um roteiro com as melhores atrações do país. Ficou interessado? Confira a lista:

Moscou

Principal república da antiga União Soviética, a Rússia transformou em atrações turísticas construções marcantes da sua história, como os palácios dos czares, os bunkers da Guerra Fria, os mausoléus de líderes como Lênin e até as luxuosas estações de metrô. Sua rica história está presente em cada esquina de Moscou, capital que possui diversos museus, parques, restaurantes e uma intensa vida cultural que é referência no mundo todo.

Outra atração à parte é a fé dos russos. A maior parte da população segue a religião ortodoxa. Suas lindas catedrais estão espalhadas pelo país. As mais famosas são a colorida Catedral de São Basílio, na Praça Vermelha, em Moscou, e a Catedral de Pedro e Paulo, em São Petersburgo. Por questão de respeito, as mulheres cobrem os cabelos para entrar nas igrejas e catedrais russas.

Bem no centro da Praça Vermelha também fica o Kremlin, a antiga cidade murada com construções como catedrais, museus, palácios e túmulos de czares. É um dos principais símbolos internacionais deste país.

E quem disse que algo tão prático como o metrô não pode ser atração turística? Pois o Metrô de Moscou é considerado um autêntico palácio subterrâneo pela decoração luxuosa. Sua construção começou em 1931 e até hoje impressiona seus visitantes.

São Petersburgo

Distante mais de 700 quilômetros da capital Moscou, São Petersburgo é a segunda cidade mais importante do país e reúne pontos turísticos como o Museu do Hermitage– com mais de 2 milhões de obras de arte divididas em seis edifícios–, o Palácio de Inverno, que foi residência oficial dos czares e a Fortaleza de Pedro e Paulo, templo ortodoxo de estilo barroco com a bela Torre do Sino, de 122 metros. A 48 km de São Petersburgo fica outra joia russa: Peterhof, palácio de verão encomendado pelo czar Pedro, o Grande, em 1705, com belíssimos jardins.