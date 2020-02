Planejando um cruzeiro para as suas próximas férias? Que tal conhecer o litoral brasileiro dispondo do conforto e das atrações do navio Soberano, um dos cruzeiros estrela no portfólio de viagens da CVC? A agência separou todos os detalhes sobre este navio para você entender como vale a pena ter toda essa infraestrutura à disposição. Os itinerários da temporada 2019/2020 incluem destinos como Santos, Rio de Janeiro, Balneário Camboriú e Búzios.

O navio Soberano une qualidades e tecnologia para tornar sua viagem surpreendente, no sistema all inclusive. O passageiro não precisa se preocupar com custos extras seja para o café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar ou na hora de pedir snacks. O Soberano oferece 11 opções entre restaurantes e bares. Grande parte dos pratos servidos no navio valoriza o melhor da cozinha internacional. Nos restaurantes Mediterrâneo e Atlântico estão receitas orientais e europeias. Além disso, você pode tomar café ou provar coquetel em um dos bares com música ao vivo no deck como o Brasa Grill.

As opções de lazer também agradam a todos os gostos, desde aqueles que preferem relaxar de frente ao mar até quem opta por curtir a noite e aproveitar as apresentações exclusivas exibidas no cruzeiro. Entre as atrações estão as piscinas, hidromassagem, spa, cassino, espaço kids, teatro, discoteca e muito mais.

Quem escolhe viajar no Soberano também tem à disposição três opções de acomodações: as cabines internas, externas e suítes com varanda, quartos que podem chegar a ter até 62 metros quadrados de área privativa, com sala de estar, minibar e banheira.

Somente para 2020 o navio já tem nove saídas programadas, entre janeiro e março, sendo a maioria delas a partir do Porto de Santos. Fechando seu pacote com a CVC, a agência também garante os melhores preços em passagem aérea até os pontos de embarque ou o transporte rodoviário gratuito de ida e volta ao porto, dependendo da cidade de origem.

