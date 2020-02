Se você deseja passar alguns dias em um destino florido e encantador, curtindo os preços de baixa temporada, a CVC indica os melhores roteiros para aproveitar a primavera europeia. A agência de viagens separou as 10 melhores cidades para conhecer nesta época do ano:

Paris

Chamada por muitos de “cidade luz”, Paris é charmosa e esbanja. Na primavera ela consegue se tornar ainda mais incrível! Aproveite para conhecer os parques e jardins da cidade, cheio de flores, cores e vida. Passeie de barco pelo Rio Sena, encante-se andando na avenida Champs-Élysées, visite os museus e os milhares de restaurantes desta cidade única.

Lisboa

Na primavera os dias em Lisboa ficam mais longos, as ruas ganham novas cores e perfumes, além da temperatura, que se torna mais agradável. A cidade é escolhida por muitos como o lugar perfeito para passar a lua-de-mel, nesta época do ano. Se esse for o seu caso, aproveite para desfrutar dos miradouros, vá aos jardins botânicos, faça piqueniques e encante-se com as belas paisagens que você irá encontrar no caminho.

Amsterdã

Amsterdã recebe ainda mais visitantes na Primavera, que querem desfrutar esse ar de romance visível em todas as ruas. Uma prática comum por lá é andar de bicicleta, e nessa estação as ruas ficam tão floridas que esse hábito se torna um passeio inesquecível. Aproveite para conhecer o parque Keukenhof, considerado um dos parques floridos mais lindos do mundo.

Madri

Madri é um destino irresistível para os amantes de arte, cultura e arquitetura, também é um ótimo lugar para fazer compras. Na primavera a cidade se torna ainda mais vibrante, por isso aproveite para andar nas ruas Fuencarral e Preciados, que são longas, lindas e cheias de lojas! Conheça também o Parque del Oeste, o Parque do Retiro e a Plaza Mayor.

Barcelona

A diversidade da flora em Barcelona na época da primavera é imensa. Aproveite e se apaixone pelos vários parques da cidade! Não deixe de conhecer o charmoso Parque de la Ciutadella, a Praça Les Glóries, o Palácio de Pedralbes, e muitos outros parques e áreas verdes encantadoras.

Munique

Munique é um destino com as quatro estações bem definidas, cheia de verde, parques, jardins, campos e alpes que fazem a sua viagem na primavera valer a pena! Sua variedade gastronômica também chama a atenção, e os eventos que ocorrem no destino ao longo do ano.

Veneza

Impossível não pensar nos filmes de romance quando ouvimos a palavra Veneza, imagine qual é o clima dessa cidade italiana tão linda em plena primavera? Faça o passeio de gôndola pela cidade e aprecie as belas paisagens, conheça as pontes di Rialto de Veneza e a do Suspiro, além das diversas praças de Veneza.

Já escolheu qual é o melhor destino? E que tal combinar todos eles?