Educação de qualidade com desconto: saiba como seus filhos podem garantir vaga no Acesso em 2025

Se você está em busca de educação de qualidade e quer garantir até 50% de desconto nas mensalidades dos seus filhos, fique por dentro da novidade: o Colégio e Curso Acesso está com inscrições abertas para o Teste de Seleção 2025.

Para estudantes de todas as séries entre o 3º ano do Ensino Fundamental e o Terceirão, o teste acontecerá no dia 19 de outubro. Confira todos os detalhes desta grande ação que pode mudar o futuro dos seus filhos e não deixe de inscrevê-los. Afinal, investir no futuro deles nunca foi tão acessível.

Inscreva seus filhos no Teste de Seleção para o Colégio Acesso clicando aqui!

Garanta a melhor formação para os seus filhos

Educação é coisa séria, e é por isso que você deve buscar uma instituição que se preocupa com cada etapa do aprendizado e desenvolvimento pessoal dos seus filhos, como o Colégio e Curso Acesso.

Com oito unidades, localizadas em Curitiba (Boqueirão, Santa Felicidade), Almirante Tamandaré, Campo Largo (Centro e Vila Bancária), Fazenda Rio Grande, São José dos Pinhais e Pinhais, o Curso e Colégio Acesso nasceu em 2003, no Centro de Curitiba, visando garantir ensino de qualidade com preços acessíveis, gerando vínculos entre a disciplina e os resultados de seus alunos. E deu certo, como comprovam os resultados expressivos de milhares de estudantes formados e que ingressaram em faculdades e universidades de todo o país.

Hoje, o Acesso é uma referência em educação, oferecendo formação em período integral, projeto bilíngue, desenvolvimento social, atividades extracurriculares como Clube de Ciências, Teatro, Aulas de Desenho, Balé, Basquete, Futsal, Vôlei e outras, acompanhamento pedagógico humanizado, lazer, cultura e esporte, professores especialistas e simulados periódicos que preparam os estudantes para enfrentar os principais vestibulares do país, além do foco em participações em diferentes Olimpíadas do Conhecimento.

Incentive o desenvolvimento integral de seus filhos no Acesso, o que garantirá educação de excelência e atividades extracurriculares que se encaixam e valorizam as características e necessidades de cada estudante, formando cidadãos preparados para os desafios do futuro.

Colégio e Curso Acesso: resultados comprovados ao longo dos anos

O Acesso é um dos colégios que mais se destaca no cenário educacional de Curitiba e Região Metropolitana.

Com material didático atualizado, aulas constantes de revisão, simulados ao estilo da UFPR e das provas do ENEM e Aulões de Véspera de Vestibulares, o Grupo tem orgulho de ser um dos que mais aprova em cursos concorridos, como Medicina e Engenharia. Somente em 2023, foram 48 alunos aprovados no SiSU e 29 na UFPR nestes cursos.

Inscreva seus filhos no Teste de Seleção Acesso 2025!

O Grupo Educacional Acesso forma alunos desde a Educação Infantil, passando pelo Ensino Fundamental, Ensino Médio e pelo Pré-Vestibular. Criando laços cada vez mais fortes com as comunidades em que está inserido, e apoiando os sonhos de cada aluno em um ambiente vencedor e inspirador, o Acesso é referência em termos de escola completa e humana. Afinal, os bons resultados dependem de esforços pessoais, mas também de orientações adequadas que potencializam as capacidades de cada um.

Não perca a oportunidade de inscrever seus filhos, estudantes do 3º ano do Ensino Fundamental ao Terceirão, no Teste de Seleção Acesso 2025.

A prova será realizada no dia 19 de outubro na unidade selecionada, oferecendo descontos de até 50% nas mensalidades. Garanta agora mesmo a melhor formação para os seus filhos. O formulário de inscrição está disponível clicando aqui!

E para mais informações sobre o Grupo Educacional Acesso clique aqui.