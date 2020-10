Eixo rígido, McPherson, triângulo duplo, Multilink, ativa. Os nomes podem parecer estranhos, mas eles são de suma importância quando você passa com o veículo em um buraco ou faz um curva mais acentuada. São os tipos de sistemas de suspensão dos carros.

Os componentes da suspensão são principalmente, mola, braço oscilante, pivô, barra estabilizadora e amortecedores. A mola e os amortecedores são os mais conhecidos e são eles que trabalham para reduzir a força do impacto que é transmitida para o veículo quando o carro passa por buracos ou lombadas.

Tipos de suspensão

A suspensão ativa é muito específica e poucos carros saem com ela de fábrica. Ela é composta por sensores que coletam dados da pista e enviam para o sistema se adaptar ao que foi detectado.

Em contrapartida à ativa, o eixo rígido é o tipo mais simples. É formado por uma barra que liga as duas rodas e é fixada no chassi. É mais usado em carros off road.

A suspensão MacPherson foi criada na década de 40. É um tipo de suspensão independente e pode ser usada nos eixos dianteiro e traseiro, mas é mais comum apenas no dianteiro. É um sistema mais leve.

O triângulo duplo ou duplo A é outro tipo de suspensão independente. Ele é formada por dois braços em forma de V que se parecem com um triângulo. É bastante usado em carros esportivos, para melhor controle da estabilidade.

A multilink é baseada na triângulo duplo, mas é mais moderna. Em vez de dois braços, ela usa três ou até mais, o que dá mais liberdade de movimento. Geralmente é utilizada em carros com maior potência e tração.

Há ainda as suspensões modificadas, cada qual com sua particularidade.

O que verificar

Na suspensão há dois itens principais: molas e os amortecedores. É importante verificá-los aos 20 mil quilômetros e aos 40 mil quilômetros. No entanto, fique atento ao manual do proprietário porque alguns fabricantes de veículos adotam prazos diferentes. Ao substituir os amortecedores, recomenda-se trocar o jogo de molas.

A suspensão também tem outros inúmeros itens, como braço oscilante, pivô, coxim, barra estabilizadora, entre outros. E a maneira mais indicada de conferir tudo isso é indo mesmo à sua oficina de confiança. É o profissional que entende de manutenção automotiva que vai poder verificar se não há vazamentos ou eventuais problemas.

Estar com o alinhamento ou o balanceamento em dia também é ideal. E esteja sempre atento a sons estranhos, direção “puxando” ou diferente.

