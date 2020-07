Ainda temos dois meses de inverno. E em Curitiba, os dias mais frios – até mesmo com geada – sempre se estendem ou surpreendem até na primavera. Por isso, os cuidados com a lataria do seu carro devem ser frequentes. Além de uma manutenção periódica.

Aquelas imagens de carros cobertos de geada, com palavras escritas no capô podem até ser legais, mas você sabia que podem danificar a lataria? A geada concentrada faz a queima do verniz, pode causar manchas e desgastar a carroceria. E não só a geada, a maresia e a chuva ácida (comum em regiões com contaminação do ar muito grande) são outros fatores.

Outro agente externo que é fonte de preocupação é a chuva de granizo, principalmente quando é intensa. E não tem jeito, se você estiver na rua, procure um local com proteção e espere passar. Caso ele tenha sofrido muitos danos, uma saída é o martelinho de ouro, explica Daniel Fogaça, do Centro de Reparação Automotiva (CRA). “Tem que fazer uma avaliação, ver qual parte da estrutura pegou, se não teve muito dano em travessas de teto ou capô. Porque às vezes tem que fazer a troca da peça inteira”, diz.

Caso você não disponha de uma cobertura para o carro à noite, vale lançar mão daquelas coberturas próprias para veículos. No entanto, Fogaça reforça que também é preciso cautela. Tem que ser retirada durante o dia porque com a penetração dos raios solares, a lataria, painel e bancos podem sofrer com o calor. Neste caso, as películas solares podem oferecer algum tipo de proteção.

Ele lembra que polimentos, espelhamentos, cristalização e vitrificação agem como proteção externa para chuva ácida, maresia, geada e a ação do tempo. No caso do espelhamento, por exemplo, carro pode ficar cerca de seis meses protegido.

