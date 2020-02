Serviço permite que o proprietário deixe o veículo pela manhã e o retire na mesma tarde

Você certamente já se deparou com um veículo cuja lataria tinha duas ou mais cores ou uma cor em duas tonalidades. Isso pode ser resultado de uma pintura mal feita. Para fazer a pintura de um veículo não basta apenas pegar o nome ou código da cor. É necessário acertar a tonalidade original. E elas são muitas.

Depois da tinta, que deve ser aplicada com pistola e sempre prestando atenção à distância, pressão e velocidade de tinta, vem a aplicação do verniz automotivo. E você sabia que se aplicar o verniz sobre a tinta úmida, a pintura trinca na hora? Então, nada melhor do que deixar para os profissionais.

Linha Fast

No Centro de Reparação Automotivo (CRA) Curitiba, que fica em um espaço de 5 mil m² no bairro Tarumã, há uma moderna cabine de pintura, com sistemas de aquecimento e de exaustão de impurezas (apenas um grão de areia pode danificar a pintura inteira de um veículo). Um dos serviços que o centro oferece é o Fast de pintura. Com ele, o proprietário de veículo deixa o carro pela manhã e pode retirá-lo à tarde. Vale lembrar que também está disponível o serviço de leva e traz.

No Fast, a secagem do veículo leva apenas 40 minutos. E o polimento pode ser feito já a partir de 1h30 de aplicação do verniz automotivo. Outra facilidade oferecida pelo CRA é a loja de tintas própria, o que facilita na escolha da cor. Portanto, se a pintura está desbotada, sofreu desgastes naturais causados pelo tempo ou exposição prolongada ou o veículo sofreu uma colisão, o CRA faz o trabalho completo de pintura. Para o embelezamento do veículo, o centro também oferta a cristalização, impermeabilização, limpeza de banco e higienização.