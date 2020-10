Você sabia que andar com a calibragem errada dos pneus influencia no consumo de combustível do veículo? E que andar com o filtro de ar sujo também? Os carros precisam de manutenção constante e o olhar atento do seu proprietário/condutor.

Por exemplo, se você acompanha a evolução do combustível e, de repente, o consumo aumentou, tem algo errado. Confira algumas dicas para tentar identificar o problema.

Os pneus

Pode parecer estranho, mas os pneus têm influência direta no combustível gasto. E sabe por quê? Por causa da sua resistência ao rolamento. Por isso, o motorista deve ficar atento à calibragem dos pneus com a pressão correta e feita pelo menos a cada 15 dias. Estima-se que pneus com pressão 10% abaixo do recomendado podem provocar um aumento de até 10% no consumo de combustível.

Rodas

Ainda sobre a questão do rolamento, temos as rodas. Rodas desalinhadas provocam maior resistência ao rolamento dos pneus. O ideal é que o alinhamento seja feito a cada 10 mil quilômetros. Mas se você passar por um buraco muito bruscamente, não custa nada dar uma olhada.

Filtro de ar

Sempre lembre do filtro de ar. Quando ele está sujo, o fluxo de ar diminui e a central eletrônica do veículo faz a compensação injetando mais combustível. Resultado? Aumento do consumo.

Ar condicionado

Afinal, abrir as janelas ou usar o ar condicionado? Tudo depende da sua segurança. Em cidades maiores, andar com as janelas abertas pode ser perigoso. Portanto, vá de ar condicionado. Porém, se você pode se dar ao luxo de eventualmente poder abri-las, anote a seguinte dica. Se rodar acima de 40 km/h, use o ar condicionado. Menos do que isso, abra as janelas. Ah! E se o dia não estiver tão quente, ligue o ar apenas para resfriar o veículo e não se esqueça de desligar depois.

Combustível adulterado

Esse é um problema sério, mas que infelizmente acontece. A adulteração provoca danos ao motor e pode sim aumentar o consumo de combustível. Mas tudo vai depender do tipo de adulteração e algumas vezes, você só vai percebê-la quando for conferir a média de consumo e ver que aumentou.

Os hábitos do motorista

Sim. O motorista também pode elevar o consumo do combustível e muito por causa de maus hábitos. Um deles é acelerar muito na arrancada. E isso porque o carro entende que você precisa de potência e, portanto, mais combustível.

Colocar em ponto morto não diminui o consumo. Abandone esse hábito. O veículo continua consumindo, em menor quantidade, mas continua. Se estiver em um grande congestionamento, convém desligar mesmo o motor.

Não esqueça da manutenção. O carro é um grande investimento e deve ser tratado como tal. E vale aquela máxima: prevenir é melhor do que remediar. Assim que ouviu um som estranho ou sentiu a dirigibilidade diferente ou ainda o consumo de combustível aumentou, leve até sua oficina de confiança para dar uma olhada.

O Centro de Recuperação Automotiva – CRA Curitiba oferece serviços de oficina e manutenção, o que inclui troca de filtro, troca de óleo, manutenção de ar condicionado e alinhamento. O ponto positivo é que os problemas do veículo são avaliados em até uma hora e imediatamente após o orçamento é disponibilizado ao cliente.

