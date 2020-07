Vermelho Magic, Cinza Tellurium, Prata Sand, Bronze Namíbia, Azul Norway, Branco Everest. Essas são apenas algumas das cores de veículos existentes hoje. Cada marca de carro tem a sua paleta – e cada cor tem um código. Se formos fazer a conta de todas as cores disponíveis no mundo, os números podem ser estratosféricos!

Com esse leque abundante de cores, imagine acertar o tom certo para usar na lataria depois do conserto de um carro sinistrado! Mas, sabe o que pode ajudar? Ter um laboratório de tintas própria no local.

Esse é o diferencial do Centro de Reparação Automotiva – CRA Curitiba, oficina de lataria, pintura e mecânica que fica no bairro Tarumã e conta com uma experiência de seis anos no mercado.

Daniel Fogaça, sócio proprietário do CRA, explica que quando um carro chega na oficina, o colorista já pega o código da cor – que varia conforme a marca. Com chapas na cor correspondente, ele vai comparando com o pedaço da lataria onde foi a batida. Ele avalia, por exemplo, quantos anos o veículo tem, se ficou exposto à maresia, chuva ácida, etc.

Depois, ele usa um sistema computadorizado para fazer a medição de cada grama de tinta, de cada pigmento, até chegar o mais próximo possível da cor do veículo.

Fogaça ressalta que ter um laboratório disponível, além de chegar bem próximo da cor do automóvel, também diminui o tempo do serviço em pelo menos um dia. “Oficinas que não possuem laboratório, normalmente retiram uma peça do veículo e levam até uma loja de tintas. E lá, o colorista tenta chegar à cor apresentada. Só depois, o profissional volta e faz o conserto ideal”.

Isso quando a cor é fácil de ser acertada. “Tem cores que o colorista leva alguns dias para fazer esse acerto”, explica ele. A cor mais fácil, segundo ele, é a que não tem componentes metálicos. Uma das mais difíceis para reproduzir é o Branco Tricolt, uma espécie de branco pérola. São várias camadas de materiais até chegar na cor final.

Fogaça explica que trabalho de pintura é cheio de cuidados. Até mesmo a pressão usada na pistola de pintura e a distância da aplicação interferem na cor final. Outro diferencial do CRA é a cabine especial de pintura, que tem que ser extremamente limpa e livre de qualquer resíduo. “Temos uma cabine sem qualquer contaminação externa. Qualquer resíduo que esteja no ar, por exemplo, pode resultar no chamado olho de peixe, o que resulta em um serviço de má qualidade”, diz.

O CRA representa a empresa de tintas, vernizes e componentes Skylack. Uma empresa 100% nacional que tem 15 anos de mercado e já conquistou prêmios como Melhor Sistema Tintométrico Nacional e Melhor Tinta para Frota.

Vale lembrar que a oficina ainda oferece o serviço fast com extrema qualidade. Dependendo do tamanho da pintura, você pode deixar o carro pela manhã e pegar na hora do almoço ou final da tarde. O CRA também segue a legislação correta em relação à coleta de resíduos para empresas que fazem pintura, fazendo o tratamento da água antes de ir para o esgoto e a coleta de resíduos das tintas.