Com interface intuitiva e acesso rápido, a plataforma Web Control ajuda pequenos lojistas a evitar falta de produtos e a manter o estoque sempre em dia

Pequenos comerciantes que enfrentam dificuldades com o controle de estoque já podem contar com uma solução prática, segura e acessível. A Web Control — plataforma de gestão voltada para micro, pequenas e médias empresas — oferece um sistema completo que permite acompanhar a entrada e saída de mercadorias em tempo real, com acesso facilitado.

Com a proposta de evitar a falta de produtos na loja e o acúmulo de itens parados nas prateleiras, a plataforma inclui funcionalidades desenvolvidas especialmente para quem precisa de agilidade e simplicidade no dia a dia.

O sistema notifica automaticamente quando o estoque atinge o nível mínimo ou quando um produto está próximo do vencimento, ajudando o comerciante a agir antes que as vendas sejam afetadas.

Apesar de a maior parte dos usuários ainda preferir acessar o sistema pelo computador, o uso pelo celular é totalmente viável e garante mais mobilidade na rotina do empreendedor.

A interface intuitiva permite acompanhar o desempenho do negócio de qualquer lugar, com acesso rápido a dados como cadastro de clientes, controle de estoque de produtos, emissão de notas fiscais, relatórios financeiros e muito mais.

Outro diferencial está na facilidade de implementação. Pensado desde a origem para atender pequenos comércios, o sistema se adapta a diferentes setores e oferece soluções integradas de gestão, marketing e vendas.

Com poucos cliques, é possível automatizar processos, reduzir falhas e garantir uma visão mais clara e estratégica da operação.

Além do controle de estoque, o Web Control também funciona como um app para gerenciar estoque de forma integrada, oferecendo recursos como controle de caixa, loja virtual, controle de pedidos, boletos, crediário, campanhas automatizadas por WhatsApp, SMS e e-mail, entre outras ferramentas que ajudam a fidelizar clientes e aumentar as vendas.

Gestão de estoque simples e eficiente

Em um cenário em que o tempo é curto e a margem para erro é pequena, contar com uma gestão de estoque simples e eficiente deixou de ser luxo e se tornou uma necessidade. E, para os pequenos lojistas que desejam crescer com segurança, a escolha de um bom sistema pode fazer toda a diferença.

A Web Control mostra que essa transformação está ao alcance da palma da mão. Mais informações sobre a plataforma estão disponíveis pelo WhatsApp