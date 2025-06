Aprenda a armazenar e manusear documentos e materiais gráficos para que durem mais com dicas da Tecnicópias

Em meio às atividades do dia a dia, é comum que documentos, impressos, panfletos ou papeis pessoais se percam pela casa ou pela empresa. Ou, ainda pior, que eles sejam danificados pela ação do tempo ou de fatores como excesso de luz ou umidade.

Por isso, hoje a Tecnicópias traz para você algumas dicas práticas de como conservar melhor seus documentos. Afinal, organizar e conservar bem seus impressos pode evitar prejuízos financeiros, atraso em processos e até surpresas desagradáveis, como surgimento de mofo ou perda de informações essenciais em papéis que ficaram esquecidos em um canto por anos. Disso pode depender a organização do seu trabalho ou a busca eficaz de dados pessoais.

Aprenda a facilitar sua vida ao manter os documentos organizados, bem cuidados e garantir a eficiência em suas atividades profissionais, acadêmicas ou pessoais com a Tecnicópias, a maior referência em gráfica rápida do Centro de Curitiba há mais de 40 anos.

Como conservar seus documentos? (H2)

A durabilidade de materiais gráficos depende de alguns fatores. Não é difícil entender que a umidade, por exemplo, pode ser uma vilã quando o assunto é cuidar de seus papéis importantes. Mas este não é o único caso que pode prejudicar a disponibilidade de suas informações fundamentais. Confira os principais fatores de risco que você pode evitar.

Orce suas impressões rápidas em Curitiba com a Tecnicópias.

Umidade (H3)

A umidade em excesso pode causar problemas que incluem enfraquecimento das folhas, que as deixam quebradiças, ondulações e surgimento de mofo. Para combater esta questão, você pode tomar as atitudes listadas abaixo.

– Controlar a umidade do espaço: isso pode acontecer com uma ventilação adequada ou com instrumentos como o desumidificador de ambientes;

– Evite manter os documentos em locais úmidos: a proximidade com banheiros, cozinhas ou lavanderias pode ser prejudicial para a conservação de papéis;

– Atenção às temperaturas: manter os papeis em ambientes com temperaturas que variam entre 20 e 25º ajuda a prolongar a vida útil deles.

Armazenamento (H3)

Conheça, agora, boas práticas para o armazenamento de impressos.

– Proteção contra a luz solar direta: a intensidade da luz do sol acelera o desgaste das folhas e pode alterar as cores dos documentos que você já imprimiu;

– Limpeza constante: a limpeza das estantes e caixas em que os documentos ficam guardados evitam acúmulo de poeira e umidade;

– Mantenha os papeis longe do chão: a elevação dos documentos ajuda a evitar o contato com a umidade natural do ambiente ou de alguma água de chuva indesejada que possa entrar pela porta.

Manuseio (H3)

Por fim, conheça dicas sobre o manuseio adequado de materiais gráficos.

– Evite embalagens abertas de papel: é importante manter papéis, como folhas sulfite, dentro de suas embalagens até a hora de ser efetivamente necessário utilizá-los;

– Deixe só o necessário na bandeja: manter apenas o papel que você vai utilizar na bandeja da impressora também evita problemas na alimentação do equipamento;

– Cuidado com a estática: papeis muito secos podem gerar eletricidade estática, que também pode grudar as folhas e gerar atolamentos na hora de imprimir o que você precisa.

Impressão profissional de qualidade é com a Tecnicópias (H2)

A gestão eficiente de documentos facilita sua vida pessoal e profissional. Por isso, quando precisar imprimir qualquer tipo de material gráfico com agilidade, eficiência e qualidade, conte com a Tecnicópias.



Com os equipamentos mais modernos à sua disposição, possibilidade de atendimento presencial ou online, com todo o suporte que precisar, na Tecnicópias você tem a garantia de obter o que precisa de forma rápida e prática. Solicite seu orçamento ou fale com a equipe agora mesmo:

https://www.tecnicopias.com.br/orcamento

(41) 3323-1305