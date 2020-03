De compras por QR code a programa de fidelidade, estabelecimentos têm inúmeras vantagens com a Connecty Pay

A utilização do celular para efetuar pagamentos, realizar transferências e aprovar transações financeiras é cada vez mais comum. Com a chegada das fintechs no país, as compras via smartphones ficaram acessíveis para todos, dispensando o uso do dinheiro em papel ou dos cartões físicos de crédito e débito.

Em um mercado com diversas opções e possibilidades, os que realmente conseguem se destacar são aqueles que entregam além de uma experiência de pagamento. É o caso da Connecty Pay, uma fintech paranaense que iniciou suas atividades em junho de 2019 e que oferece um sistema de gestão de pagamentos online para usuários e estabelecimentos em todo o Brasil. Contudo, o aplicativo tem uma proposta diferente: o cashback.

A plataforma possui um programa de fidelização que devolve ao consumidor uma parte do valor utilizado em compras online ou nos estabelecimentos credenciados no app, aumentando o poder de compra dos usuários. Em 2020, a empresa alcançou mais de 200 mil usuários no Paraná, chegando a devolver aos consumidores mais de R$ 7 milhões em cashback. Atualmente a empresa está presente em três estados, com um crescimento diário de 20% em novos clientes.

A Connecty Pay ainda oferece às empresas credenciadas, serviços que auxiliam no aumento das vendas, fidelização e captação de clientes. Segundo o CEO da fintech, Rafael Belon, a plataforma também foi criada para maximizar as receitas dos estabelecimentos e entregar uma gestão de caixa completa. “O modelo de negócio da Connecty Pay já conseguiu gerar excelentes resultados aos credenciados. A grande maioria das lojas conseguiu gerar com o programa de fidelização um aumento 52% na receita, oferecendo uma média de 16% de cashback em seus produtos e serviços, explica Belon.

Fidelização de clientes

O cashback funciona como uma solução inteligente para as empresas fidelizarem clientes, uma vez que parte do valor devolvido ao consumidor só poderá ser utilizado novamente em novas compras. Com a Connecty Pay, os estabelecimentos credenciados podem fazer a gestão do cashback, estipulando o percentual, o valor, os produtos e o dia que irá aplicar. Dessa forma, também é possível aumentar o fluxo de vendas nos dias de menor movimento.

Com o objetivo de promover produtos de baixo consumo, a Connecty lançou o ‘Sunny Express’, uma modalidade de serviço atrelado ao cashback, que personaliza espaços dentro das lojas credenciadas para a venda de produtos com preço diferenciado e pagamento exclusivo em cashback. Nessa modalidade, os usuários têm a possibilidade de comprar os produtos pelo aplicativo e passar no Sunny Express apenas para fazer a retirada.

Para as empresas que desejam ter o seu próprio programa de fidelidade, a Connecty oferece personalização de sua tecnologia, customizando o aplicativo com a marca do estabelecimento. Além de se tornar um produto da Connecty, usufruindo de todos os benefícios do negócio, as empresas têm a oportunidade de gerar ainda mais valor às suas marcas.

Pagamento por maquininha ou QR Code

Olhando para o futuro, a Connecty Pay também disponibilizou aos estabelecimentos credenciados a modalidade de pagamento via QR Code, que proporciona conveniência aos clientes que não precisam sair do carro para efetuar o pagamento, como é o caso dos postos de combustível.

Para os estabelecimentos que precisam de equipamentos para receber seus pagamentos, a fintech também oferece maquininhas POS e o Mobile Smart POS, que utiliza o celular como um ponto de venda, concedendo taxas competitivas.

Outros serviços

No portfólio da Connecty Pay ainda é possível encontrar serviços como sistema de gestão de vendas, plataforma de telemedicina, contratação de seguros e assistência veicular, além das campanhas de marketing que auxiliam os parceiros na captura de clientes ativos. A plataforma possui parcerias com instituições como Rede, Mastercard, Banco Itaú, Banco Digimais, Shell, Petrobrás, Sulamérica, Verifone e muitos outros.

De acordo com Rafael Belon, o aplicativo está em constante evolução, tendo atualizações periódicas em sua usabilidade, bem como nos critérios de proteção aos dados dos clientes. “Estamos trabalhando constantemente na implementação de novos serviços. Nosso objetivo é oferecer um aplicativo completo para o consumidor, para que tenha acesso ao supermercado, farmácia, combustível, seguro veicular, consulta médica, tudo através de um único meio de pagamento”, completa Belon.

O aplicativo Connecty Pay está disponível para os usuários fazerem download gratuitamente nas plataformas iOs e Android. O suporte técnico aos lojistas e estabelecimentos está disponível 24h, podendo ser contatado via whatsapp.