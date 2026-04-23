Uma celebração feita de afeto, sabores artesanais e memórias que aproximam gerações

O Dia das Mães é uma data feita de afeto, um daqueles momentos em que cada gesto, cada palavra e cada sabor carrega um significado especial.

Em Curitiba, poucas marcas traduzem esse carinho de forma tão sincera quanto a Confeitaria Holandesa, referência em doces artesanais que acompanham as famílias há décadas.

Neste ano, transforme a celebração em memória afetiva com sabores que sua mãe jamais se esquecerá. São esses momentos que levamos com carinho pelo resto da vida.

Doces que emocionam, sabores que acolhem

Toda mãe merece um presente que represente cuidado. E é justamente esse cuidado que a Confeitaria Holandesa coloca em cada receita: bolos preparados artesanalmente, tortas equilibradas, doces feitos com ingredientes selecionados e aquela assinatura única que faz parte da história da cidade.

Para o Dia das Mães, o cardápio ganha ainda mais delicadeza, com opções perfeitas para presentear ou compor o almoço/café da tarde de domingo.

Entre os destaques, os bolos clássicos da Holandesa aparecem como protagonistas, especialmente o tradicional Martha Rocha, símbolo da confeitaria.

Há também opções de bolos decorados, ideais para quem deseja surpreender com um toque elegante. As tortas especiais, com recheios cremosos e texturas equilibradas, são outra excelente escolha para reunir a família ao redor da mesa.

Para quem procura praticidade sem abrir mão da emoção, as caixas especiais de doces combinam variedade e charme: trufas artesanais, mini tortinhas, brigadeiros, docinhos tradicionais e outras delícias que se tornam presentes perfeitos para mães que amam ser lembradas com sabor.

A doçura que transforma a celebração em memória

Mais do que uma sobremesa, escolher a Confeitaria Holandesa é escolher compartilhar histórias.

Há quem lembre da mãe comprando doces na juventude, quem cresceu comemorando aniversários com bolos da marca e quem hoje cria novas tradições com a família.

Nesse Dia das Mães, a Holandesa reforça o convite de celebrar não apenas a data, mas os laços que atravessam gerações.

Cada doce entregue carrega o toque artesanal, a elegância visual e o sabor que já fazem parte da memória afetiva de Curitiba. É a sobremesa que aquece, o presente que emociona, o gesto que fica.

Encomendas antecipadas: garanta um Dia das Mães ainda mais especial

Com grande procura nessa época do ano, a Confeitaria Holandesa recomenda encomendas antecipadas, especialmente para quem deseja garantir opções específicas de bolos, tortas ou doces especiais.

A confeitaria oferece diferentes tamanhos, sugestões para todos os tipos de celebração e um serviço de delivery prático em Curitiba, ideal para quem quer facilitar a organização da data.

Você pode encomendar pelo site, consultar o catálogo especial de Dia das Mães, pedir pelo WhatsApp, acompanhar novidades nas redes sociais ou entrar em contato diretamente por telefone.

São várias formas de garantir que o presente ou a sobremesa da família chegue com o carinho que a data merece.

Neste Dia das Mães, celebre com sabores que abraçam. Celebre com a Confeitaria Holandesa.

Saiba mais sobre a Confeitaria Holandesa e descubra os sabores que marcam gerações!

Visite a Confeitaria Holandesa

Endereço: Rua Dr. Pedrosa, 366 – Centro, Curitiba.

Horário de funcionamento: segunda a sábado, das 8h às 20h; domingo, das 9h às 19h.

Clique aqui e peça pelo WhatsApp