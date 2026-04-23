Um clássico da confeitaria curitibana que une história, tradição e o sabor artesanal que atravessa gerações

O tradicional bolo Martha Rocha tornou-se um verdadeiro símbolo da cultura gastronômica do Paraná, sendo declarado Patrimônio Cultural Imaterial do estado em fevereiro de 2026.

Criado na década de 1950, a sobremesa combina camadas sofisticadas, texturas variadas e equilíbrio perfeito entre doce, crocante e cremoso. Mais do que um doce, o bolo representa memória afetiva, tradição e identidade regional, sendo presença marcante em celebrações e confeitarias, o que justifica seu reconhecimento como parte importante do patrimônio cultural paranaense.

Em Curitiba, porém, ele ganhou um significado ainda mais especial — e grande parte desse vínculo afetivo se deve à Confeitaria Holandesa, que há décadas é referência absoluta na produção, seguindo a mesma receita por todos esses anos.

A história que se transformou em tradição curitibana

O bolo Martha Rocha nasceu para homenagear a beleza da Miss, simbolizada pelas camadas e contrastes do bolo. Nozes, creme, pão-de-ló branco e de chocolate, baba de moça, suspiros e nata formam a combinação clássica que atravessa gerações.

Em Curitiba, essa tradição encontrou um lar definitivo nas vitrines da Confeitaria Holandesa, que mantém a receita como um dos pilares de seu cardápio desde seus primeiros anos.

A versão da Holandesa tornou-se icônica por seguir a mesma receita por décadas e também pelo cuidado artesanal aplicado em cada etapa.

O equilíbrio entre camadas, a leveza dos recheios, o frescor dos suspiros e a delicadeza do acabamento fazem com que o Martha Rocha da casa seja lembrado por clientes de todas as idades, muitos deles crescidos celebrando aniversários, Dia das Mães, Natal, casamentos e encontros familiares com um pedaço desse clássico.

O segredo está no artesanal

Em um mundo de bolos industrializados, o Martha Rocha da Confeitaria Holandesa destaca-se por respeitar a essência do preparo tradicional.

Nada de pressa: cada camada é feita manualmente, com ingredientes selecionados e técnicas preservadas ao longo de décadas.

O resultado é um bolo que mantém sua identidade histórica, textura perfeita e o sabor que se tornou parte da memória gastronômica curitibana.

Para muitos Curitibanos, há uma diferença clara entre provar o Martha Rocha da Holandesa e provar qualquer outra versão.

O cuidado no controle de umidade das massas, o ponto exato da baba de moça, o uso de nozes de qualidade e a aplicação final da nata e dos suspiros revelam o compromisso da casa com a originalidade e o afeto na confeitaria.

O bolo ideal para momentos especiais

O Martha Rocha é daqueles bolos que transformam qualquer ocasião em celebração. Seja para aniversários, almoços de domingo, encontros entre amigos ou eventos corporativos, ele traz elegância, sabor equilibrado e uma dose extra de nostalgia.

Não há dúvidas que as famílias curitibanas valorizam a tradição. e por isso a Confeitaria Holandesa é a principal escolha para celebrar momentos especiais e, claro, o bolo Martha Rocha é o preferido de todos, aquele clássico que nunca sai de moda.

Como encomendar o seu Martha Rocha da Confeitaria Holandesa

Para facilitar o dia a dia e garantir praticidade aos clientes, a Holandesa oferece diferentes tamanhos de bolo e um serviço de delivery eficiente em Curitiba. Encomendar seu Martha Rocha é simples e rápido:

Catálogo de bolos: escolha o tamanho ideal para sua ocasião.

WhatsApp de pedidos: faça sua encomenda diretamente com a equipe.

Redes sociais: acompanhe novidades e promoções.

Site: acesse a página de bolos e consulte detalhes do Martha Rocha e de outras opções.

Loja: faça sua encomenda no balcão da confeitaria

Quando você escolhe o Martha Rocha da Confeitaria Holandesa, você leva para casa mais do que um bolo: leva uma história inteira de tradição, afeto e sabor.

A versão Martha Rocha da Confeitaria Holandesa segue a mesma receita por décadas, por isso se tornou tão especial

Visite a Confeitaria Holandesa

Endereço: Rua Dr. Pedrosa, 366 – Centro, Curitiba.

Horário de funcionamento: segunda a sábado, das 8h às 20h; domingo, das 9h às 19h.

Clique aqui e peça pelo WhatsApp

Saiba mais sobre a Confeitaria Holandesa e descubra os sabores que marcam gerações!