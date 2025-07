Recém-inaugurado na Rua Itupava, o gastrobar reúne boa comida, drinks caprichados e promoções exclusivas para quem quer celebrar com estilo

O Sheep Gastrobar, recém-inaugurado na Rua Itupava, é uma excelente opção para comemorar aniversário em Curitiba. A casa oferece tudo para que as celebrações aconteçam com charme e descontração: ambiente moderno, boa comida, drinks especiais, atendimento de qualidade e promoções exclusivas para aniversariantes.

Com três diferentes ambientes, o Sheep combina conforto e descontração em uma atmosfera moderna e acolhedora. O local funciona de terça a domingo e recebe eventos em diferentes formatos, atendendo desde pequenos grupos até celebrações com mais de 30 convidados.

Vantagens para aniversariantes



No Sheep, o aniversariante não paga couvert artístico e ainda pode escolher uma cortesia conforme o tamanho do grupo:

De 15 convidados: 6 copos de chopp ou 2 drinks à escolha;

6 copos de chopp ou 2 drinks à escolha; De 15 a 30 convidados: 1 espumante, 1 garrafa de gin Ignite, 1 garrafa de vodka Ignite ou 12 copos de chopp;

1 espumante, 1 garrafa de gin Ignite, 1 garrafa de vodka Ignite ou 12 copos de chopp; Acima de 30 convidados: uma das opções acima + R$ 150 em consumação do cardápio

A promoção só tem validade no dia da comemoração e é liberada após o ingresso dos convidados no estabelecimento. Além disso, os benefícios não são cumulativos.

Boa gastronomia e drinks especiais

A experiência fica ainda melhor com o cardápio, que aposta em pratos fartos e saborosos. As entradas incluem carne de onça, pão de alho, mini pastéis e queijo coalho. Para refeições completas, há massas, pizzas, hambúrgueres e carnes nobres, além da feijoada aos sábados.

Na carta de bebidas, o destaque vai para os drinks, com opções tradicionais e criações autorais. O bar oferece desde cervejas até combos com destilados, como o Tanqueray com tônicas, Smirnoff com Red Bull, e Cîroc com sucos e refrigerantes.

Todo esse conjunto é complementado por um atendimento atencioso, que faz a diferença na experiência. A casa também é pet friendly e conta com espaço kids, tornando-se uma escolha versátil para todos os perfis.

Serviço

Sheep Gastrobar

Rua Itupava, 1130 – Alto da XV, Curitiba/PR

Horário de funcionamento: terça a sexta, das 18h às 00h; sábado, das 12h às 00h; e domingo, das 12h às 17h.

WhatsApp para reservas: (41) 99799-0888

Instagram: @sheepgastrobar