O Clube do Motorista nasceu para suprir as necessidades dos profissionais do volante, taxistas ou de aplicativos como Uber ou 99 Táxi, com produtos e serviços essenciais para rodar com tranquilidade no dia a dia. Baixe agora mesmo o aplicativo que une você a empresas de toda Curitiba e região metropolitana que estão prontas para oferecer combustível, manutenção e alimentação com descontos exclusivos.

Com uma assinatura de baixo custo, você vai gerar um impacto mais que positivo no seu orçamento. E com o programa de indicações, então, talvez você não só não pague assinatura, como ainda ganhe a chance de receber dinheiro, além de muitos prêmios todo mês. Pegue um lápis, faça as contas e entenda como o Clube do Motorista representa economia e bom uso dos seus recursos, impactando diretamente na sua lucratividade e qualidade de vida.

Assinatura x quanto você economiza com o Clube do Motorista

Com a plataforma online simples e eficiente do Clube do Motorista, você ganha acesso facilitado a promoções e descontos exclusivos em Curitiba e RMC, enquanto as empresas parceiras também ganham uma vitrine permanente, fortalecendo a economia da nossa região. Esta experiência é benéfica de várias formas, mas a principal é a economia direta que pode proporcionar.

A assinatura acessível de R$ 19,90 mensais dá aos motoristas cadastrados acesso ilimitado a descontos reais em serviços e produtos como combustíveis, manutenção e alimentação de, em média, 10%. Ou seja: com o preço de uma corrida, você passa a poupar em vários estabelecimentos de que precisa todo dia.

Com os altos custos enfrentados para dirigir profissionalmente, toda atitude faz diferença para melhorar sua lucratividade e poder, assim, se planejar financeiramente com o que deixa de ser gasto sem necessidade.

Descontos exclusivos do Clube

Se você gasta R$ 2500 de combustível por mês, por exemplo, pode calcular que, com as vantagens do Clube do Motorista, este valor passará a ser R$ 2250 nos postos do Grupo Ruas, em Fazenda Rio Grande. Isso totaliza R$ 3000 em um ano, só com os descontos deste insumo fundamental. E, neste caso, os descontos também incidem sobre os custos de manutenção e até na loja de conveniência nas unidades da empresa, parceira do Clube desde o princípio.

Indique membros e poupe ainda mais

Além destas vantagens diretas, sentidas no bolso todo dia, você ainda tem a chance de poupar ainda mais, já que ganha um mês grátis na plataforma do Clube do Motorista a cada nova indicação bem-sucedida de novo membro.

E você também concorre a prêmios mensais exclusivos ao aderir ao Clube, como smartphones, acessórios e muito mais, mesmo não tendo consumido nada no período.

O Clube que faz seu dinheiro render mais no dia a dia

O Clube do Motorista dá a você uma série de descontos em combustível, manutenção e muito mais.

Com vários benefícios para motoristas de aplicativo e taxistas, o Clube oferece uma plataforma única que conecta os profissionais do volante a uma rede de estabelecimentos de confiança, formando uma comunidade em que todos se beneficiam. Ao transformar suas despesas rotineiras em economia direta, cria-se um ecossistema de economia colaborativa que pode, entre economia e prêmios, gerar tranquilamente um 13º salário ao longo dos meses.

Além disso, você pode acompanhar todas as promoções, sorteios e vantagens direto da tela do celular, simplificando sua rotina e ajudando na busca de produtos e serviços que podem fazer sentido de acordo com o local em que sua corrida vai começar ou terminar.

