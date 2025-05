App Clube do Motorista faz você ganhar bônus em Pix por indicar amigos, além de ter acesso a uma série de outras vantagens

O novo app do Clube do Motorista nasceu para unir você, motorista de táxi ou de aplicativos como Uber e 99, a produtos e serviços essenciais para rodar no dia a dia. Ao usar o recurso, você ganha acesso a uma rede de economia colaborativa que envolve descontos reais – que podem chegar a 10% – em combustíveis, manutenção de veículos, alimentação e muito mais em Curitiba e toda a região metropolitana.

E se isso já representa vantagens que podem virar economia real ao final do mês, saiba também que, utilizando o app, você tem ainda mais chances de aumentar os lucros e sua qualidade de vida. Conheça agora o programa de indicações do Clube do Motorista, que pode garantir ainda mais dinheiro no bolso, ou melhor, na sua conta Pix.

Clube do Motorista: indique e economize

A plataforma Clube do Motorista cria uma comunidade em que todos se beneficiam, desde os estabelecimentos parceiros que passam a divulgar seus produtos e serviços para novos públicos, mas com principal foco em você, motorista profissional, que sabe que o preço dos combustíveis parece não parar de subir, bem como os custos com manutenção de veículo e alimentação.

Com uma assinatura mensal de R$ 19,90, preço de uma corrida, você já ganha acesso a esta rede de empresas, o que vai gerar um impacto mais que positivo no seu orçamento. E com o programa de indicações, então, talvez você não só não pague assinatura, como ainda ganhe a chance de receber dinheiro, além de muitos prêmios todo mês.

E com o programa de indicações, que segue o modelo Member Get Member (MGM), você pode economizar ainda mais, já que a cada novo motorista indicado com sucesso, ganha um mês grátis dentro do aplicativo.

Mas e o Pix no sistema “Indique e Ganhe”, como funciona?

O primeiro passo é acessar a seção “Indique e ganhe no aplicativo”, copiar o link, compartilhável por e-mail ou apps como WhatsApp, e enviar para seus amigos;

Quando seu amigo realizar o cadastro através do seu link e tiver a indicação validada, você ganha um ponto na sua matriz dentro do sistema;

A cada 10 indicações confirmadas, você pode clicar em “Resgatar Pix”, solicitar os R$ 50 a que tem direito e seguir preenchendo novas tabelas vazias de indicações enquanto espera o dinheiro cair na conta, com prazo de um a cinco dias úteis.

E o melhor: você pode fazer isso quantas vezes quiser, sempre tendo a certeza de que vai receber a cada 10 indicações validadas que fizer. Fácil, né?

O programa de indicações fortalece a comunidade do Clube do Motorista

Ao estimular a viralização do aplicativo Clube do Motorista entre os usuários, os motoristas promovem uma escalabilidade sustentável que beneficia as empresas em que vão consumir, mas principalmente a si próprios. O ciclo de recompensas dentro do sistema de indicações é infinito, e você pode repeti-lo quantas vezes quiser.

Ou seja: se você indicar 20 pessoas em um mês, ganha um adicional de R$ 100 que podem virar um passeio com a família, um jantar especial ou ir direto para a poupança visando, por exemplo, fazer um décimo-terceiro salário ao longo dos meses.



Como você já é acostumado com tarefas e metas diárias, esta é mais uma forma de manter você engajado em melhorar sua lucratividade com um sistema claro e com benefícios palpáveis, sem burocracia excessiva ou mecanismos misteriosos ou complicados.

Clube do Motorista: vantagens para rodar e até nas indicações de novos membros

O Clube do Motorista traz uma série de vantagens para você rodar e economizar com itens como combustível, troca de óleo e de peças, lavagem, diversos tipos de manutenção de veículos e muitos restaurantes e lanchonetes já fazem parte dessa iniciativa em Curitiba e toda a região metropolitana.

