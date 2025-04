Confira dicas e os benefícios que o app Clube do Motorista traz para você, motorista profissional

Se você é motorista profissional, taxista ou de aplicativo, sabe que o preço dos combustíveis não para de subir. Com esta sequência de altas no insumo, fundamental para trabalhar, é importante se organizar e desenvolver meios de economizar.

Os desafios no trânsito podem ser muitos, até demais, mas com algumas estratégias simples, já é possível reduzir o consumo de combustível em seu veículo. É o tipo de decisão que vai ajudar você a economizar e, assim, aumentar seus rendimentos.

E, além disso, você vai conhecer outra forma ainda mais eficiente de ganhar descontos em produtos e serviços todos os dias: o novo app Clube do Motorista, disponível na sua app store, que vai ajudar você a poupar com combustíveis, manutenção e alimentação.

Dicas para economizar combustível

Com estas dicas, você já pode aumentar a eficiência do uso de combustível e do investimento que faz todos os dias.

Evite acelerar ou frear de forma brusca

Estas ações diariamente gastam muito mais combustível que dirigir de forma mais tranquila.

Mantenha a revisão em dia

Peças e componentes gastos ou muito antigos e óleo vencido são alguns fatores que prejudicam a eficiência do motor.

Cuidado com o ar-condicionado

Nem sempre é possível, mas considere que o ar-condicionado também usa combustível.

Pesquise preços e abasteça em postos de confiança

A qualidade do combustível é fundamental, já que combustíveis adulterados também atrapalham o bom funcionamento do veículo. Pesquisar diariamente por descontos em combustível acaba sendo uma tarefa de muitos motoristas, que inclusive se articulam para compartilhar informações entre si, em um exemplo de rede de trabalhadores que se ajudam mutuamente.

Instale o app Clube do Motorista e tenha acesso a uma rede de produtos e serviços com desconto

Além dos fatores acima, agora você também tem um novo jeito de economizar ainda mais em combustíveis e produtos essenciais para o carro seguir rodando: instale o app Clube do Motorista e tenha acesso a um clube de economia para motoristas de Curitiba e região metropolitana.



É um aplicativo para motoristas profissionais que vai ajudar você a poupar com as despesas gerais com seu carro. Com uma rede de empresas parceiras confiáveis, como os postos do Grupo Ruas, de Fazenda Rio Grande, por exemplo, você ganha descontos de até 10% em abastecimento, troca de óleo e até na loja de conveniência. Por exemplo: em uma troca de óleo de câmbio, que custa em média R$ 1500, o membro do nosso clube paga apenas R$ 1350.

E além deste tipo de desconto, que representa cada vez mais economia para você ao longo do tempo, permitindo que você poupe ou invista no que preferir, usando o app você também concorre a sorteios mensais de vários prêmios.

O acompanhamento dos preços é em tempo real

No Clube do Motorista, os usuários terão acesso às ofertas e poderão consultar os descontos oferecidos, ajudando até a garantir que os parceiros cumpram as regras em todos os estabelecimentos.

Não é só combustível

Quanto mais você usar o Clube do Motorista, mais economia terá. Com parcerias em vários segmentos, basta consultar o aplicativo sobre o que procura, seja combustível, manutenção ou alimentação, e terá acesso a um parceiro que possa atender com condições mais que especiais no lugar mais conveniente para você.



Clube do Motorista é dinheiro no seu bolso

Com uma assinatura de R$ 19,90, você ganha acesso a vários descontos em produtos e serviços em Curitiba e região metropolitana. O Clube do Motorista surgiu das necessidades dos profissionais do volante, que precisam economizar dinheiro para fazer o turno de trabalho render e, assim, trazer segurança para si e suas famílias.



Ao facilitar sua vida se conectando a uma rede de empresas de confiança, o Clube do Motorista é uma comunidade que impulsiona negócios dentro da nossa região.

Clube do Motorista: movendo motoristas, impulsionando negócios. Instale em sua loja de aplicativos do celular hoje mesmo e siga nas redes sociais.

