No dia 29/3, aniversário de Curitiba, foi lançado o novo app Clube do Motorista. Como um presente para estes trabalhadores, a plataforma foi desenvolvida para conectar motoristas profissionais da capital do Paraná e dos municípios da região metropolitana a uma rede selecionada de empresas parceiras, criando uma comunidade que gera benefícios para todas as partes envolvidas.

O compromisso do Clube do Motorista é transformar as suas despesas rotineiras, profissional do volante, em benefícios reais e economia direta, ao mesmo tempo em que ajuda a aumentar vendas, fidelizar clientes e fortalecer cada vez mais outros negócios locais.

Você é taxista ou motorista de aplicativo? Então confira em quais soluções o Clube do Motorista pode ajudar no seu cotidiano.

Todo motorista depende de alguns serviços para rodar tranquilo

Os motoristas profissionais, taxistas ou de aplicativo, sofrem com algumas questões em comum, como o alto custo de manutenção e reparos em seus veículos, falta de descontos em produtos e serviços essenciais e a dificuldade de encontrar fornecedores de confiança.

E é para evitar que você gaste tempo procurando os melhores preços, o que afeta sua lucratividade e qualidade de vida, que o Clube do Motorista surgiu.

O objetivo da plataforma é criar a possibilidade direta de você reduzir seus custos para rodar, aumentando sua renda líquida com parcerias confiáveis, que ajudam a promover uma comunidade de motoristas e fornecedores que se favorecem mutuamente.

Em quais produtos ou serviços você vai poupar com o Clube do Motorista?

Utilizando o app do Clube do Motorista você terá acesso a descontos exclusivos em serviços essenciais como combustível, troca de óleo, manutenção de veículos, alimentação, entre outros. Isso representa economia diária de dinheiro, tornando seu trabalho mais rentável e sustentável.

Mais vantagens: Programa de Indicação e sorteio especial de lançamento

Além das vantagens acima, o Clube conta ainda com o Programa de Indicação, que permite que você ganhe R$ 50 no PIX a cada 10 indicações validadas e, ao completar a segunda cartela com 20 indicações, o prêmio sobe para R$ 100. Isso cria mais uma oportunidade para aumentar sua renda, além de economizar com serviços essenciais.

E para celebrar o lançamento, o Clube do Motorista está realizando um sorteio especial: cadastre-se hoje mesmo e concorra a uma dash cam, garantindo segurança na estrada, e um smartphone POCO M6 Pro, ideal para otimizar sua rotina.

O Clube também planeja oferecer prêmios mensais para os inscritos, com sorteios utilizando as chaves da sorte, que você encontra no aplicativo, trazendo motivação extra para estar sempre ativo na plataforma e aproveitar ainda mais benefícios.

Com uma rede de empresas parceiras e uma plataforma 100% digital e fácil de usar, o Clube do Motorista proporciona economia, segurança e a chance de ganhar dinheiro extra, tudo isso enquanto você faz o que já ama: dirigir.

Clube do Motorista: um app para facilitar sua vida e garantir mais dinheiro no seu bolso

Instale o app Clube do Motorista no seu celular hoje mesmo e tenha acesso a uma série de vantagens em produtos e serviços que você utiliza todos os dias rodando como condutor em Curitiba e municípios da região metropolitana.

Com uma rede de empresas parceiras confiáveis, escolhidas sob rigorosos critérios, como a ZeroAuto, aliado a uma plataforma 100% digital e fácil de usar, que permite acesso a descontos e ofertas ao toque dos dedos e conta com suporte personalizado aos clientes, o Clube do Motorista promove uma economia colaborativa em que motoristas e empresas de Curitiba e região metropolitana crescem juntos.

