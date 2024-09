Aproveite a 2ª edição da Operação Zera Estoque da Ciello para garantir descontos de até 70%

Mobiliar a casa pela primeira vez ou renovar os móveis é uma tarefa desafiadora, mas muito prazerosa. É fundamental fazer da nossa casa um ambiente agradável e acolhedor, onde os móveis têm papel fundamental nesse processo.

É a partir dessa reflexão que a oferta de móveis da Ciello se destaca e visa trazer vida ao ambiente dos clientes. Para a Ciello Móveis, um móvel é muito mais do que um simples objeto: ele se torna o cenário dos momentos importantes da vida.

O foco está em combinar funcionalidade, qualidade, durabilidade e design em móveis que oferecem prazer e conforto — sensações que permeiam toda a experiência Ciello.

Trata-se da mesa que reúne a família nos almoços de fim de semana, o sofá onde se passa o domingo relaxando debaixo das cobertas, assistindo a séries ou da cama mais confortável do mundo para ter uma excelente noite de sono.

A Ciello Móveis oferece produtos para todos os gostos e necessidades a preços acessíveis. Para aproveitar ainda mais as ofertas da Ciello Móveis, não perca a 2ª edição da OPERAÇÃO ZERA ESTOQUE que acontecerá nos dias 7 e 8 de setembro.

Serão descontos de até 70% em móveis novos e de mostruário, os mais variados itens para decoração, sala de jantar, cadeiras avulsas, sofás e colchões, direto da fábrica. É o momento ideal para você renovar sua sala de jantar, encontrar o sofá perfeito ou trocar o seu colchão antigo para dormir com mais conforto.

Onde será a Operação Zera Estoque da Ciello Móveis dias 07 e 08/09?

Galpão/Fábrica Selecta – BR-116, 18414 (marginal da Linha Verde no Pinheirinho, próximo ao Muffato Max, ao lado do Assaí, ou pela Rápida do Pinheirinho, em frente ao terminal)

E nas 06 lojas Ciello Móveis:

Rebouças – Rua Engenheiro Rebouças, 2176.

Santa Felicidade – Av. Manoel Ribas, 4914.

Tarumã – Av. Victor Ferreira do Amaral, 3174.

Linha Verde Pinheirinho – BR-476, 17632.

São José dos Pinhais – Rua Quinze de Novembro, 1310.

Novo Mundo – Av. República Argentina, 4455.

HORÁRIO: 08h às 18h

Dicas para mobiliar sua casa

A escolha dos móveis para mobiliar uma casa é uma tarefa que envolve mais do que apenas selecionar peças bonitas. É um processo que exige consideração cuidadosa do design, funcionalidade e orçamento.

Se você está mobiliando sua casa pela primeira vez ou já enjoou dos móveis antigos e quer comprar novos, temos algumas dicas para você.

Transforme sua casa em um lar acolhedor e estiloso com novos móveis, considerando aspectos de decoração, design e dicas para escolher as melhores opções dentro do seu bolso.

1. Planejamento e definição do estilo

Antes de começar a comprar móveis, é crucial definir o estilo de decoração que deseja para a sua casa. O estilo pode variar de moderno e minimalista a rústico e acolhedor. Considere os seguintes pontos:

Estilo pessoal : identifique o estilo que reflete a sua personalidade. Isso pode incluir temas como industrial, escandinavo, clássico ou contemporâneo.

: identifique o estilo que reflete a sua personalidade. Isso pode incluir temas como industrial, escandinavo, clássico ou contemporâneo. Cores e materiais: escolha uma paleta de cores e materiais que se harmonizem com o restante da decoração. Móveis em tons neutros oferecem versatilidade, enquanto peças em cores ousadas podem adicionar um toque de personalidade.

2. Funcionalidade e espaço

Além da estética, a funcionalidade dos móveis é essencial:

Tamanho e proporção : meça o espaço disponível e escolha móveis proporcionais ao ambiente. Evite sobrecarregar pequenos cômodos com móveis grandes e pesados.

: meça o espaço disponível e escolha móveis proporcionais ao ambiente. Evite sobrecarregar pequenos cômodos com móveis grandes e pesados. Versatilidade : Opte por móveis multifuncionais, como sofás-camas ou mesas de centro com armazenamento, especialmente se o espaço for limitado.

: Opte por móveis multifuncionais, como sofás-camas ou mesas de centro com armazenamento, especialmente se o espaço for limitado. Necessidades específicas: considere as necessidades específicas de sua família, como cadeiras confortáveis para a sala de estar ou mesas adequadas para refeições em família.

3. Orçamento e custo-benefício

Gerenciar o orçamento é uma parte crucial do processo de compra:

Defina um orçamento : estabeleça um orçamento realista com base na capacidade financeira e nas prioridades de cada cômodo.

: estabeleça um orçamento realista com base na capacidade financeira e nas prioridades de cada cômodo. Aproveite promoções e descontos: considere a compra online para aproveitar ofertas e promoções. Não se esqueça de fazer uma pesquisa para saber quais são as datas das promoções e o melhor momento da compra.

Móveis com designs diferenciados trazem sofisticação e conforto

Na Ciello Móveis, você encontra móveis para todos os gostos, desde os mais tradicionais até designs sofisticados que unem beleza, conforto e praticidade.

O design contemporâneo valoriza linhas limpas e formas elegantes, mas também integra soluções inovadoras que otimizam o espaço e atendem às necessidades do dia a dia. Materiais como madeira, metal, vidro e tecidos desempenham papéis essenciais na criação de ambientes harmoniosos e acolhedores.

O equilíbrio entre estética e funcionalidade é a chave para transformar a casa em um lar, onde cada peça de mobiliário contribui para um ambiente único e personalizado. E de personalização, a Ciello Móveis entende.

Cada cliente tem suas próprias necessidades e preferências, e é por isso que a marca oferece um leque impressionante de produtos que podem ser completamente customizados. Com mais de 500 opções de tecidos para escolher, além de diversas possibilidades de medidas e composições, é garantido que você encontre a solução perfeita para seu estilo e ambiente.

Seja qual for a sua necessidade, a Ciello Móveis está comprometida em entregar produtos que refletem exatamente o seu gosto e se ajustam perfeitamente às suas exigências.

Selecionamos alguns móveis que combinam conforto, estética e sofisticação:

O Sofá Juliana tem estofado retrátil e reclinável, extremamente confortável e feito exclusivamente para a Ciello Móveis. Sofá perfeito para ver um filme com a família com muito estilo.

A Sala de Jantar Sofia é perfeita para quem busca um design diferenciado e a comodidade para os momentos em família e amigos. Combinada com outros elementos, transforma o ambiente em um local aconchegante e acolhedor.

O Painel Loft traz um design moderno que combina sofisticação e estética. O tampo flutuante, característico desse estilo, adiciona uma nota futurista de refinamento à sala de estar. Suporta TVs de até 75’’ polegadas.

Aproveite a Operação Zero Estoque da Ciello Móveis

Mobiliar uma casa com novos móveis é uma oportunidade para expressar seu estilo pessoal e criar um ambiente que seja funcional e acolhedor. Ao considerar cuidadosamente o design, a funcionalidade, a qualidade e o orçamento, você pode fazer escolhas informadas que transformarão sua casa em um lar que você terá prazer em viver e receber.

Na Operação Zero Estoque você encontrará uma rica diversidade de opções dos mais variados itens para decoração, sala de jantar, cadeiras avulsas, sofás e colchões para deixar o seu lar exatamente do jeito que você sonha.

Aproveite para mobiliar sua casa nova ou para renovar seus móveis na OPERAÇÃO ZERA ESTOQUE da Ciello, que acontecerá nos dias 7 e 8 de setembro.

Entrega em até 72 horas

Produtos comprados na Operação Zera Estoque e/ou à pronta entrega, são entregues, em Curitiba, em até 72 horas. A montagem é gratuita e realizada pelos montadores próprios da Ciello Móveis, que oferece a garantia de sempre.

Serviço de impermeabilização/higienização

Além de produtos exclusivos e customizados, a Ciello Móveis oferece serviços impecáveis de impermeabilização e higienização para cadeiras, poltronas, sofás e colchões.

