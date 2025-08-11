Renove sua casa com até 70% de desconto! O maior Bota Fora da história da Ciello Móveis tem preços jamais vistos e a segurança que você precisa para comprar sem arrependimentos.

A rede paranaense Ciello Móveis promove, de 15 a 17 de agosto, o “72 Horas da Ciello”, considerado o maior Bota Fora de sua história. Com descontos de até 70% em itens de showroom e estoque, a ação busca não apenas atrair clientes com preços acessíveis, mas também reforçar um diferencial que a destaca no mercado: a política “48 Horas de Arrependimento”, que oferece mais segurança e tranquilidade na hora da compra.

O evento acontece simultaneamente nas seis lojas físicas da Ciello em Curitiba e Região Metropolitana. A proposta da campanha é convidar os clientes a olharem para dentro de casa com mais carinho, em um mundo cheio de pressões e incertezas. A mensagem é clara: a mudança começa dentro de casa, e a Ciello quer ser parceira nessa transformação, ajudando a tornar os lares mais bonitos, aconchegantes e felizes.

Para que você possa planejar sua visita às lojas com ainda mais tranquilidade, a Ciello Móveis disponibiliza todo o catálogo online. Acesse aqui o site para conferir a variedade de produtos e as tendências de design que podem transformar seu lar. Assim, você já chega nas lojas físicas com uma ideia do que procurar e aproveita ao máximo as ofertas exclusivas do evento.

Oportunidade única para renovar o lar

Durante as 72 Horas, a Ciello Móveis oferece promoções reais e condições mais vantajosas do que em qualquer outro período do ano. Os descontos imperdíveis de até 70% abrangem diversas categorias, como sofás, salas de jantar, colchões e guarda-roupas.

Conforto, qualidade e entrega ágil

Essa é uma oportunidade única para quem busca móveis com preço justo, conforto e qualidade. Para os itens em estoque, a entrega é super rápida, em até 72 horas.

Essa campanha da Ciello é voltada para um público diversificado, desde casais que estão montando o primeiro lar até clientes mais experientes que desejam renovar os ambientes. A marca compreende que a casa é um espaço de acolhimento e bem-estar, e por isso, aposta em um atendimento consultivo e acolhedor, onde a equipe auxilia na escolha de móveis que se encaixem no estilo e nas necessidades de cada família.

Seja para equipar a casa nova ou dar um toque de modernidade aos ambientes, o evento “72 Horas da Ciello” traz uma seleção de produtos de alta qualidade com preços imperdíveis. Prepare-se para encontrar sofás aconchegantes, salas de jantar completas, guarda-roupas funcionais e colchões que garantem o melhor descanso, todos com design e durabilidade que só a Ciello Móveis oferece. Com descontos que chegam a R$ 5.000 em itens selecionados, a oportunidade de renovar seu lar com conforto e economia nunca foi tão real.

“É uma forma de reforçar a nossa cultura de sempre buscar a satisfação total do cliente”, afirma Anderson Cielo, CEO da Ciello Móveis, sobre a política de “48 Horas de Arrependimento” — um diferencial da empresa que permite a troca de produtos em até 48 horas.

Segurança e confiança na compra

Um dos grandes diferenciais do Bota Fora é a política de “48 Horas de Arrependimento”. Segundo Anderson Cielo, CEO da Ciello Móveis, a iniciativa é uma política permanente da empresa e visa garantir mais segurança e satisfação na compra. “Entendemos que a compra de um móvel é uma decisão importante, e pode ser difícil saber se a cor vai combinar ou se o tamanho vai ser o ideal. Por isso, oferecemos um prazo de 48 horas após a entrega para que o cliente, caso mude de ideia, possa escolher outro modelo que atenda perfeitamente às suas necessidades. É uma forma de reforçar a nossa cultura, que já existe há 22 anos, de sempre buscar a satisfação total do cliente, facilitando a troca e garantindo que ele tenha o desejo realizado”, explica.

A ação reforça o compromisso da Ciello em entregar mais do que apenas móveis, mas sim experiências positivas que transformam a casa em um lugar mais feliz. Afinal, a marca acredita que um lar aconchegante tem o poder de transformar dias comuns em momentos especiais.

Serviço:

O quê: 72 Horas da Ciello – O maior Bota Fora da história

Quando: 15, 16 e 17 de agosto

Onde: Em todas as 6 lojas físicas da Ciello Móveis na Grande Curitiba

Destaques: Até 70% de desconto, política de 48 Horas de Arrependimento, entrega rápida e atendimento acolhedor.

Escolha um dos endereços das lojas em Curitiba e Região Metropolitana:

Rebouças: Rua Engenheiros Rebouças, 2176

Novo Mundo: Av. Rep. Argentina, 4455

Linha Verde: BR-476, 17632

Capão da Imbuia: Av. Victor Ferreira do Amaral, 3174

Santa Felicidade: Av. Manoel Ribas, 4914

São José dos Pinhais: Rua Quinze de Novembro, 1310, Centro – São José dos Pinhais/PR.

Estamos te esperando para transformar seu lar!