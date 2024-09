Os visitantes podem colher os próprios morangos, além de desfrutar de um campo de flores, trilha, passeio em meio às plantações e muito mais

Nada se compara à alegria de passar momentos felizes com a família em um lugar ao ar livre repleto de opções de lazer. Imagine um dia maravilhoso em um local onde as risadas das crianças se misturam com o som dos pássaros e o frescor da natureza. A grama verde convida para piqueniques descontraídos, enquanto a trilha e o campo de flores oferecem a chance de explorar novas belezas.

Criar memórias com pessoas que você ama é algo extremamente valioso. Pensando nisso, a Quinta do Sabor se tornou uma referência quando o assunto é oferecer o ambiente ideal para as famílias poderem ter momentos inesquecíveis.

São muitos anos de experiência na produção, colheita e venda de morangos e seus derivados. Os visitantes que vão até a Quinta do Sabor podem colher os próprios morangos, além de desfrutar de um campo de flores (camomila), trilha, passeio em meio às plantações, espaço para crianças e, também, experimentar diversas receitas deliciosas feitas com morangos in natura.

Além dos produtos de extrema qualidade, a chácara ainda oferece chalés para casais poderem hospedar-se e passar mais tempo desfrutando as belezas do local.

Na Quinta do Sabor, há morangos espanhóis e argentinos cultivados semi-hidropônicos em estufa, com ambiente controlado. Na safra, que se estende de setembro a abril, a produção de morangos chega a bater recordes com 700 a mil quilos de morangos semanais. Com a estufa, há morangos o ano todo.

Com isso, a Quinta do Sabor consegue oferecer produtos diferenciados, o que resultou na conquista.

Sem esquecer que produz também morangos congelados para as redes de supermercados do Paraná e Santa Catarina, originando um produto a mais para a comercialização.

Quais são as delícias de morango da Quinta do sabor?

Além da colheita e o passeio nas plantações, a Quinta do Sabor oferece muitos produtos feitos com morangos como a exclusiva Morangoffe que é a especialidade do local, um maravilhoso drink com gin e morangos, além dos deliciosos bolos e tortas de morango. É possível encontrar ainda o clássico morango com nata, fruta in natura, fruta congelada para suco, geleia de morango, espetinho de morango com chocolate, suco natural, vitaminas, entre outras delícias.

As fotos não deixam mentir, confira algumas dessas delícias:

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Colha e pague – atração mais procurada da Quinta do Sabor

Uma das melhores experiências da vida é colher a fruta do pé, não é mesmo?! Por isso a Quinta do Sabor conta com uma atração exclusiva, “Colha e Pague”, onde fornece uma cestinha e tesoura sem pontas para os visitantes colherem morangos viçosos, doces e livres de pragas.

As estufas foram cuidadosamente preparadas para receber visitantes, oferecendo áreas confortáveis para sentar e relaxar. Assim, todo mundo pode desfrutar da visita sem se preocupar com a falta de espaço.

Confira nas imagens abaixo:

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Como são os espaços ao ar livre na Quinta do Sabor?

Sabemos que atividades ao ar livre são maravilhosas e trazem maior alegria aos dias de adultos e crianças. A sensação de respirar ar fresco é revigorante, assim como fazer piquenique em meio à natureza traz um imenso bem-estar.

Caminhar por trilhas, andar em um campo de flores, colher fruta do pé ou simplesmente relaxar ouvindo o som dos pássaros proporciona uma conexão profunda com a natureza. É esse o principal objetivo da Quinta do Sabor, criar momentos inesquecíveis distante das rotinas diárias.

Além disso, o local conta com parque para as crianças e espaço pet, uma prova de que a Quinta do Sabor acolhe todos os membros da família com amor e carinho. Uma das principais atrações é a ponte pênsil que faz parte de uma trilha de mais de dois quilômetros, passando por uma cascata, um rio de pedras com peixes naturais, um campo e uma pequena represa.

A interação com a natureza não só melhora a saúde física, mas também acalma a mente e eleva o humor, transformando cada momento ao ar livre em uma experiência enriquecedora e memorável.

Veja nas imagens a seguir:

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Não tem como negar que a Quinta do Sabor oferece momentos que fortalecem a conexão com a família e a natureza, proporcionando experiências diferenciadas e únicas que estimulam o vínculo emocional. A colheita, caminhada ao pôr do sol ou simplesmente uma conversa durante um piquenique ao ar livre permitem o compartilhamento e fortalecem o elo.

São nesses momentos de interação genuína que os laços familiares se fortalecem, criando uma base sólida de amor e compreensão que sustenta e enriquece a vida de todos.

Desse modo, a Quinta do Sabor é o cenário ideal para viver momentos encantadores com a família, oferecendo um ambiente acolhedor e cheio de atividades que proporcionam diversão e relaxamento. Com seus amplos espaços ao ar livre, áreas de lazer diversificadas e uma atmosfera convidativa, é o local perfeito para compartilhar risadas e criar memórias inesquecíveis.

Cada visita à Quinta do Sabor transforma-se em uma oportunidade única de celebrar a união familiar, explorar novas experiências e desfrutar de momentos especiais que serão lembrados com carinho por todos.

Importante: A colheita de morango pode variar bastante dependendo da região e das condições climáticas. Geralmente, as datas de colheita são determinadas por fatores como a variedade do morango e o clima local. Por esse motivo, acompanhe nosso Instagram ou entre em contato.

