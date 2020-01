O Brasil está ganhando cada vez mais espaços para fabricação de cervejas artesanais. De acordo com um levantamento da Associação Brasileira de Cerveja Artesanal (Abracerva), a milésima cervejaria do país foi registrada do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) em maio deste ano. E se os entusiastas da cultura cervejeira têm formado uma comunidade cada vez maior em território nacional, no Paraná não tem sido diferente.

Os espaços voltados à produção, comercialização e consumo da bebida estão aumentando e se expandindo a todo vapor no estado. Em geral, esses estabelecimentos têm o objetivo de proporcionar uma experiência única aos clientes, com rótulos exclusivos e sabores que não podem ser encontrados em nenhum outro lugar, criados com muita pesquisa e ingredientes exóticos.

Cervejaria Ovelha é exemplo de sucesso no setor

Fachada da cervejaria Ovelha localizada em Pinhais

Hoje localizada em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, a Cervejaria Ovelha é dona de uma trajetória que ilustra perfeitamente a ampliação do cenário cervejeiro. Criada em 2013, a marca começou com a produção de cerca de cinquenta litros de cerveja por mês. As bebidas eram preparadas em panelas espalhadas pelos quintais de amigos e no próprio apartamento.

Seis anos depois, o estabelecimento já trabalha com a meta de produção de 30 mil litros ao longo de 2020. A maior parte do êxito deve-se à qualidade única das cervejas produzidas pela Ovelha. Não à toa, a American Ipa da casa conquistou o título de melhor cerveja da capital paranaense no Prêmio Bom Gourmet 2018.

O segredo para que a cervejaria seja o ponto de encontro de uma legião de fãs em Curitiba é o compromisso de criar produtos exclusivamente a partir de métodos artesanais, usando apenas água, lúpulo, levedura e malte, garantindo um resultado final mais saboroso, saudável e aromático. Aberto todos os sábados das 10h30 às 20h, o espaço sempre oferece cerveja recém-preparada servida em seu próprio local de fabricação. As opções que estão à disposição no cardápio são cem por cento paranaenses, com características únicas provenientes de alguns dos ingredientes com maior nível de qualidade do mundo, importados diretamente de países como Alemanha, Nova Zelândia e Bélgica.

Entre os destaques da carta de rótulos da cervejaria, estão os estilos mais procurados como a Vienna Larger, APA, German Pilsen, além das clássicas Ipas , tudo isso num ambiente amplo e muito acolhedor.

Um dos sócios da Ovelha, Irapuã Fonseca, explica que a fidelidade do público a partir do momento em que descobre o verdadeiro sabor da cerveja é o ingrediente secreto da receita para o crescimento do setor. “É um caminho sem volta! Quem tem essa experiência de beber a cerveja fresca, puro malte, sem conservantes e com os melhores lúpulos do mundo, diretamente nas cervejarias, não volta a consumir as outras comerciais e tradicionais feitas com derivados”, conta.

Conheça a Cervejaria Ovelha: http://cervejariaovelha.com.br/

Instragram . cervejaria_ovelha

Endereço: Rua 25 de Dezembro, 190 – Pinhais – PR.Horário de funcionamento: Todos os sábados, das 10h30 às 20h.