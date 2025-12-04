Cemitério Vertical de Curitiba possui soluções ecológicas e tecnologia de ponta, mudando a forma como as famílias vivenciam o luto e a memória

O Cemitério Vertical de Curitiba, referência nacional em inovação no segmento cemiterial, está transformando a maneira como as famílias lidam com o luto e a memória de seus entes queridos no Paraná. Fundado em 1989, o empreendimento reúne soluções ecológicas e tecnologia de ponta em um local que combina conforto, segurança, empatia e consciência ambiental.

Entenda por que o modelo sustentável do Cemitério Vertical inspira novas formas de celebrar a vida e a memória.

Em um momento em que as cidades buscam repensar o uso do solo e reduzir impactos ambientais, o cemitério mais sustentável de Curitiba se destaca por adotar o conceito de verticalidade. Todos os sepultamentos ocorrem acima do solo, impedindo o contato de resíduos com os lençóis freáticos e preservando o meio ambiente. Cada lóculo é hermeticamente fechado e conta com filtros biológicos, que tratam os gases gerados e evitam a emissão de poluentes.

Energia solar e gestão de resíduos: um espaço ecológico de referência

A proposta inovadora vai além da estrutura vertical. O Cemitério Vertical é o primeiro do Brasil a gerar a própria energia por meio de placas solares fotovoltaicas, que suprem todo o consumo interno e ainda devolvem o excedente à rede elétrica. Essa iniciativa coloca o empreendimento como modelo de espaço ecológico e autossustentável, alinhado às políticas de eficiência energética e responsabilidade ambiental.

Além disso, o local mantém um rigoroso Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Saúde (PGRSS), garantindo que cada resíduo tenha destinação adequada, feita por empresas licenciadas. A gestão ambiental responsável reflete a filosofia da família Fernandes — idealizada por Nelson Fernandes e continuada por seu filho Newton Fernandes — de construir um legado que una memória e sustentabilidade.

Pioneirismo no Paraná nos serviços funerários e de cremação

Ao longo de mais de 3 anos de atuação, o Cemitério Vertical de Curitiba se consolidou como pioneiro no Paraná em oferecer um modelo moderno de sepultamento. Foi o primeiro a implantar o direito de sepultamento, um formato acessível que democratizou o acesso a espaços funerários dignos e sustentáveis, e também o primeiro a prestar atendimento a seguradoras com seguro funeral, prática hoje amplamente difundida no país.

Outro marco de inovação foi a criação dos ossuários compartimentados, que permitem o armazenamento seguro e organizado de restos mortais e cinzas, otimizando o uso do espaço e respeitando os princípios da arquitetura sustentável. O local também abriga o único crematório de Curitiba, ampliando as opções de despedida para as famílias que buscam alternativas modernas e ecológicas.

Cemitério sustentável e humanizado

Mais do que um empreendimento ambientalmente responsável, o Cemitério Vertical é reconhecido pela sua gestão humanizada. Com cerca de 300 colaboradores, a equipe é treinada para oferecer acolhimento, apoio psicológico e cerimonial sensível, transformando o momento da perda em uma experiência de respeito e serenidade.

A ambientação também foi planejada para proporcionar paz e leveza, com jardins, áreas coletivas e capelas privativas que permitem que as famílias se sintam amparadas. Sua trajetória reforça que sustentabilidade e respeito à vida podem coexistir em harmonia, transformando o modo como as cidades lidam com a memória e o espaço urbano.

Descubra como o Cemitério Vertical de Curitiba une tecnologia, empatia e sustentabilidade em cada homenagem.

