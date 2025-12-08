Modalidade cresce como alternativa segura e ecológica; entenda como o processo é realizado no Cemitério Vertical de Curitiba

A cremação em Curitiba tem ganhado cada vez mais espaço entre as famílias que buscam uma despedida respeitosa, segura e ambientalmente responsável. No Cemitério Vertical de Curitiba, que atua no segmento cemiterial e atendimento funeral desde 1989, o processo é realizado com tecnologia avançada, equipe especializada e estrutura de acolhimento que garante tranquilidade para amenizar a dor da perda.

Além do aspecto emocional, a cremação reflete uma escolha consciente. Com o aumento da preocupação ambiental e o esgotamento dos cemitérios tradicionais, a opção se destaca por reduzir impactos ecológicos e simplificar o processo burocrático.

Como funciona o processo de cremação

O processo de cremação segue normas rígidas e começa após o velório. O corpo é encaminhado a uma câmara fria por 24 horas, conforme exigência legal e sanitária, e depois levado ao forno crematório, onde permanece por cerca de duas horas em altas temperaturas.

As cinzas são cuidadosamente depositadas em uma urna cinerária, que pode ser guardada em columbários, enterrada em urnas biodegradáveis ou utilizada em homenagens simbólicas, como o plantio de árvores. Também é possível aspergi-las em um local significativo, como um gesto de devolvê-las ao mar, à natureza ou a um espaço especial que fez parte da história de quem partiu.

Documentação para cremação: o que é exigido

O primeiro passo para a realização é reunir os documentos para cremação. Em casos de morte natural, são necessários:

Atestado de óbito (assinado por dois médicos ou um legista);

Documentos pessoais do falecido (RG, CPF e certidão de nascimento ou casamento);

Autorização de cremação, assinada por um familiar

Em casos de morte acidental ou violenta, além dos documentos citados acima, é obrigatória a autorização judicial, acompanhada da declaração do delegado responsável e do Instituto Médico-Legal (IML), ambas informando que não há impedimento para a cremação, assim como o Boletim de Ocorrência (BO).

Nas situações em que o falecido não possui parentes de primeiro grau, a cremação também depende de autorização judicial. O pedido pode ser feito por um parente mais distante ou pessoa próxima, mediante a apresentação dos documentos pessoais do falecido, atestado de óbito, declaração do delegado e, quando necessário, o Boletim de Ocorrência.

Quem desejar antecipar o processo pode realizar o registro, em vida, uma declaração de vontade em cartório, assegurando que os desejos pela cremação e pelo destino das cinzas sejam cumpridos após o falecimento. Esse documento tem validade legal e dispensa a autorização familiar.

Quanto custa a cremação em Curitiba

O valor da cremação pode variar conforme o tipo de plano contratado e os serviços escolhidos. Mas a modalidade é financeiramente vantajosa a longo prazo, já que não exige gastos futuros com jazigos, exumações ou taxas de manutenção.

O Cemitério Vertical de Curitiba oferece planos acessíveis e completos, com cobertura que inclui funeral, sepultamento, cremação e translado nacional. As opções apresentam o melhor custo-benefício e a maior flexibilidade de pagamento do mercado, atendendo diferentes necessidades.

Cremação segura e sustentável: benefícios ambientais

A cremação segura é um processo 100% ecológico, realizado em fornos modernos com controle de temperatura e sistemas de filtragem que reduzem a emissão de gases. Esse método evita a contaminação do solo e da água, elimina o necrochorume — líquido tóxico resultante da decomposição em enterros tradicionais — e segue todas as normas ambientais e sanitárias.

Outro benefício importante é a redução da superlotação dos cemitérios, um problema recorrente nas grandes cidades. Ao optar pela cremação, as famílias contribuem para o uso mais consciente dos espaços urbanos.

Cemitério Vertical de Curitiba: tradição, acolhimento e inovação

Reconhecido como uma das maiores e melhores necrópoles da América Latina, o Cemitério Vertical de Curitiba reúne tradição e modernidade, com infraestrutura completa para sepultamentos e cremações. Entre os diferenciais, o local dispõe de translado nacional sem limite de quilometragem, grupo de apoio ao enlutado, cerimonial de sepultamento, plano especial para grupos e convênios para empresas.

A decisão pela cremação reflete praticidade, consciência ecológica e tranquilidade, mas também um gesto de amor e cuidado em um momento de despedida. Com atendimento humanizado, o Cemitério Vertical se destaca por oferecer um serviço transparente e acolhedor, que ampara as famílias com respeito e sensibilidade.

