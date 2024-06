Para promover a preservação ambiental e o cuidado e bem-estar da população, a empresa adota iniciativas como uso de energia solar e modelo verticalizado que preserva o solo

Reconhecida internacionalmente pelas iniciativas de sustentabilidade, inovação e cidadania, a cidade de Curitiba está completando 331 anos. O município atrai empresas cada vez mais comprometidas com o meio ambiente, como o Cemitério Vertical.

Há mais de 35 anos atuando na cidade, o Cemitério Vertical reforça os valores de Curitiba com o compromisso de promover a preservação ambiental e fortalecer laços com a comunidade local, contribuindo para o bem-estar de todos os cidadãos.

Cemitério Vertical: Inovação em práticas sustentáveis

Em uma época em que a preocupação com o meio ambiente nunca foi tão urgente, o Cemitério Vertical de Curitiba está liderando o caminho da inovação em práticas sustentáveis. Para garantir um impacto positivo no meio ambiente e cuidar ainda mais da saúde e segurança da cidade e do planeta, a empresa investe em iniciativas pioneiras e pensadas no cuidado integral.

Práticas sustentáveis levadas a sério

Você sabia que um dos segredos mais bem guardados da capital paranaense está relacionado à forma como é cuidado o meio ambiente? No Cemitério Vertical de Curitiba, os padrões de sustentabilidade são levados a sério.

As ações sustentáveis praticadas pelo Cemitério Vertical reduzem o impacto ambiental, garantindo um futuro mais verde e ecologicamente consciente. | Foto: Divulgação

Desde a geração de energia solar até a preservação dos lençóis freáticos e do solo, cada detalhe é cuidadosamente planejado para minimizar o impacto ambiental. Além do uso de energia solar, a empresa implementou medidas para melhorar a eficiência energética em suas instalações e processos, bem como reduzir a produção de resíduos e promover a reciclagem.

Aliás, você sabia que o Cemitério Vertical foi pioneiro no uso de placas solares em Curitiba?

A empresa foi o primeiro cemitério da cidade a utilizar a energia fotovoltaica, além de utilizar 100% da energia gerada em seu funcionamento.

As tecnologias inovadoras implementadas para gerar energia e sistemas de filtragem de gases são pioneiras e estão redefinindo os padrões do setor.

Inovação para cuidar da comunidade

Você já imaginou um cemitério que vai além do tradicional?

No Cemitério Vertical de Curitiba, a inovação não é apenas uma palavra: é uma filosofia que permeia todas as iniciativas, como o projeto arquitetônico. Ao realizar todos os sepultamentos acima do solo, o Cemitério preserva os lençóis freáticos, além de proporcionar uma experiência mais digna e respeitosa para as famílias enlutadas.

A inovação está também nas tecnologias sustentáveis adotadas. Ao utilizar a energia solar, o Cemitério Vertical demonstra um compromisso com a inovação e com o desenvolvimento de soluções ambientalmente amigáveis.

A implementação pioneira no ramo cemiterial de placas solares para a geração de energia não apenas reduz o impacto ambiental, mas auxilia na jornada para um futuro mais verde e ecologicamente consciente.

O Cemitério Vertical foi o primeiro do segmento na cidade a utilizar a energia fotovoltaica. | Foto: Divulgação

Os sepultamentos são realizados acima do solo no Cemitério Vertical, o que impossibilita o contato de quaisquer resíduos com os lençóis freáticos, preservando o solo.

Outra preocupação é com a comunidade: a responsabilidade social vai além das fronteiras físicas. Com lóculos (gavetas para sepultamento) hermeticamente fechados e tratamento de gases por filtros biológicos, o Cemitério Vertical de Curitiba protege o meio ambiente e contribui para o bem-estar da população local, promovendo uma cultura de cidadania e cuidado mútuo.

O que torna o Cemitério Vertical de Curitiba tão especial?

No Cemitério Vertical de Curitiba, a sustentabilidade e a inovação estão no centro de todas as operações. Tudo para garantir que os sepultamentos não apenas honrem os entes queridos, mas também protejam o meio ambiente.

Os sepultamentos são realizados acima do solo no Cemitério Vertical, o que impossibilita o contato de quaisquer resíduos com os lençóis freáticos. | Foto: Divulgação

A jornada de cuidado ambiental e cidadania do Cemitério Vertical engloba os sepultamentos sustentáveis, que protegem o solo e garantem a preservação ambiental a longo prazo, evitando a emissão de resíduos, cuidando dos lençóis freáticos e contribuindo para a sustentabilidade da região.

É isso que torna o Cemitério Vertical de Curitiba tão especial: o compromisso e o olhar especial para aliar a utilização de tecnologias inovadoras a práticas sustentáveis, cuidando do bem-estar da comunidade e garantindo o respeito à natureza e a preservação ambiental da cidade e do planeta.

