A construção de uma casa é um projeto de vida que exige segurança, já que se trata de um investimento de valor elevado. Por isso, contar com o suporte e a expertise de uma construtora para executar a obra é uma maneira de obter um projeto mais econômico, eficiente e bem realizado.

Em geral, quando um cliente decide contratar uma construtora para ficar encarregada da obra do imóvel de seus sonhos, ele costuma colocar na ponta do lápis todas as vantagens dessa escolha, e isso passa, invariavelmente, pela análise do custo-benefício do serviço.

É comum que existam dúvidas sobre o que seria mais vantajoso: contratar uma construtora ou uma equipe particular de pedreiros? É preciso ressaltar que, no caso da empresa especializada, a experiência na construção, o respeito ao cronograma do projeto, a qualificação da mão de obra e o controle orçamentário são garantidos, fazendo com que essa seja uma escolha mais assertiva e inteligente.

O que levar em consideração ao contratar uma construtora?

Antes de fechar contrato com uma construtora para realizar a obra de um imóvel residencial ou comercial, é importante avaliar alguns critérios, como tempo de mercado, credibilidade e reputação da empresa, infraestrutura, experiência da equipe, métodos construtivos oferecidos, a oferta de plantas padronizadas ou personalizadas, entre outros.

Com o apoio de uma construtora, além da tranquilidade do cliente ser maior, todos os acordos estarão em contrato, como prazos, qualidade dos materiais, orçamento, número e layout dos cômodos, data de entrega da obra, entre outros detalhes do projeto. Isso aumenta a segurança e o respaldo jurídico do cliente.

Outro ponto que merece ser destacado é que, ao contar com uma construtora, é possível economizar de forma significativa na compra dos materiais de construção e na mão de obra, tornando o projeto mais barato e adaptado ao orçamento disponível.

Como escolher uma construtora em Curitiba?

Em Curitiba, a Construtora Casa Rápida reúne todos os requisitos de qualidade para oferecer construções rápidas, eficientes e com o melhor resultado estrutural. A empresa contabiliza 70 mil metros quadrados de obras executadas em diferentes tamanhos, plantas, modelos e sistemas construtivos.

Com projetos personalizados, métodos construtivos modernos, comercialização de kits de casa de madeira e alvenaria e um amplo portfólio de projetos já realizados, a Construtora Casa Rápida se tornou uma referência no mercado da construção civil do Paraná.

Atualmente, a empresa oferece amplo leque de técnicas construtivas, executando obras em alvenaria, madeira de reflorestamento auto clavada e bruta, madeira nobre, steel frame, SIP (Structural Insulated Panel) e Enxaimel. A Construtora Casa Rápida é especialista em projetos de casas, sobrados, chalés, cabanas e edificações em diversos tamanhos, estilos e modelos, sempre ajustados à capacidade financeira do cliente.

Ao transferir a responsabilidade da construção para a Construtora Casa Rápida, o cliente evita desgastes com empreiteiros, orçamentos não previstos e a falta de garantia dos serviços realizados. A Casa Rápida oferece todas as garantias previstas em lei, possui um departamento de pós-obra para realizar reparos necessários e conta também com uma equipe de engenheiro e fiscais de obras para acompanhar todas as etapas da construção. Quer realizar seu sonho da casa própria com segurança e confiabilidade? Então, conheça a Construtora Casa Rápida. São três pontos de vendas em Curitiba e um na Praia de Leste, todos preparados para atender clientes no Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso e Minas Gerais.