Os métodos construtivos em Steel Frame e Wood Frame são tradicionais no mercado estrangeiro e, aos poucos, vem conquistando espaço também no Brasil. A expansão dessas técnicas no mercado nacional promete contribuir para o desenvolvimento do setor da construção civil, sendo interessante, inclusive, para suprir o atual déficit habitacional do país.

Tanto o Steel Frame quanto o Wood Frame se destacam devido à sua praticidade, redução do custo de obra, conforto, facilidade de manutenção e segurança. São métodos rápidos e eficientes, que aceleram o processo de construção quando comparados ao tempo de obra necessário para projetos feitos com concreto armado e alvenaria, que ainda são os mais empregados no Brasil.

As duas técnicas são amplamente utilizadas em países de primeiro mundo, com destaque para os Estados Unidos e Canadá. O Steel frame é um método construtivo que utiliza perfis de aço galvanizado. Já o Wood Frame é executado com perfis de madeira reflorestada tratada contra cupins.

A redução do tempo de construção e a obtenção de uma edificação mais leve são dois diferenciais importantes dessas técnicas e materiais. O uso e a expansão desses sistemas podem configurar uma importante modernização das práticas da construção civil no Brasil, beneficiando grande número de pessoas que sonham com a casa própria.

Benefícios do Steel Frame

O método construtivo Steel Frame trabalha com perfis de aço na estrutura do imóvel. É um sistema industrializado de construção a seco, ou seja, os perfis de aço galvanizado são produzidos a frio para compor vigas, painéis estruturais, painéis não estruturais, tesouras, entre outros elementos do projeto. Com isso, monta-se o esqueleto estrutural da casa em aço.

Os principais benefícios desse método são: a obtenção de uma obra limpa e com elevada longevidade, qualidade, fácil manutenção, resistência (suportam furacões até categoria 3), sem desperdícios, com orçamento mais econômico, sem prejuízos à natureza, com baixa geração de resíduos e excelente desempenho termo acústico.

Benefícios do Wood Frame

O Wood Frame utiliza perfis de madeira tratada para a construção. A matéria-prima é proveniente de áreas de reflorestamento, ou seja, a madeira é certificada e não causa desmatamentos ou prejuízos ao meio ambiente.

O sistema construtivo pode ser usado para a estrutura de pisos, paredes, tetos e telhados. O conforto térmico e acústico é garantido. O modelo oferece montagem rápida, excelente resistência, controle do orçamento e pode ser adaptado a todos os tipos de climas e revestido com vários tipos de materiais.

