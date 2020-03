A Construtora Casa Rápida, fundada em Curitiba há 29 anos, informa que, atendendo a todas as recomendações das autoridades de saúde, está adotando medidas de prevenção em todas as instalações, obras e show rooms, com o objetivo de bloquear a transmissão do vírus entre os colaboradores, fornecedores e clientes.

Assim, comunica que as atividades de construção civil continuam sendo executadas na Grande Curitiba e litoral, mas com esquema intensificado de cuidados. Para as demais cidades – a construtora tem unidade em Praia de Leste –, as orientações do Ministério da Saúde estão sendo monitoradas, principalmente no que se refere aos deslocamentos aéreos e terrestres, visto que a empresa tem clientes em Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Mato Grosso.

A Construtora reafirma seu compromisso com seus clientes e colaboradores, no sentido de somar esforços para que o problema seja enfrentado de forma tranquila e responsável.