A pujança do transporte rodoviário de carga das últimas décadas – sem dúvida – está intimamente vinculada ao crescimento econômico do Brasil. É impossível desvencilhar a história dos caminhões no País – e sua força em desbravar os quatro cantos do território nacional – com a potência de tantos setores da economia que dependem dessas máquinas poderosas rodando com força total estrada afora.

Não por acaso, as maiores empresas mundiais do segmento de caminhões estão por aqui há décadas. Em 1956, por exemplo, a Mercedes-Benz já produzia caminhões no interior de São Paulo. Atualmente, Mercedes, Ford e Volkswagen/MAN representam 63% dos veículos que rodam no Brasil, de acordo com o Perfil dos Caminhoneiros 2019, da Confederação Nacional do Transporte (CNT).

Só entre 1970 e 1975, a o volume de carga transportada pelas rodovias saltou de 124 para 204 bilhões de toneladas/ano. De lá para cá, a evolução tecnológica dos caminhões não parou mais, alinhado ao profissionalismo e dedicação de cada caminhoneiro atrás do volante.

Confira uma breve evolução histórica das três empresas no País:

Mercedes-Benz

Líder absoluta no Brasil – representando mais de 40% dos caminhões rodando de acordo com a pesquisa da CNT de 2019 – a Mercedes tem sua história arraigada à invenção do caminhão. Em 1886, Gottlieb Daimler e Carl Benz apresentaram ao mundo os primeiros veículos movidos por motores de combustão interna, um marco para a história dos transportes. Em 1923, surge o Benz 5K3, o primeiro caminhão diesel do mundo, com motor de 50 cv a 1.000 rpm e capacidade de carga útil de 5,5 toneladas: uma etapa importante para o que conhecemos hoje quando se trata de caminhões.

O primeiro caminhão Mercedes fabricado no Brasil surge em 1956, em São Bernardo do Campo. O L-312 foi apelidado de “Torpedo” devido à forma característica do cofre do motor. Hoje a empresa trabalha com o Actros – eleito pelos jornalistas europeus como o “caminhão do ano de 2020” – e que chega agora no País com foco na redução de consumo de combustíveis e emissões, além de melhores quesitos de segurança, dirigibilidade e conforto.

Ford

A Ford também chegou ao País muito cedo, em 1919, e poucos anos depois já iniciava sua produção de caminhões. Em 1960, a fábrica da Ford no lpiranga comemorou a produção do 30.000º caminhão Ford nacional. Dois anos depois, lançou os caminhões Super Ford, com nova cabine de quatro faróis, pedais suspensos, estribos embutidos e sistema de ventilação interna melhorada. Em abril de 1985 a marca lançou os caminhões Cargo, com cabine avançada, projetados pela engenharia brasileira usando a experiência internacional da marca em veículos comerciais. Em 2013, com o lançamento dos extrapesados Cargo 2042 e Cargo 2842, a Ford Caminhões passou a abranger todos os segmentos do mercado. Em 2018, a linha de caminhões Cargo foi ampliada com o lançamento da sua primeira configuração 8×2. Apesar de encerrar a produção de caminhões na fábrica de São Bernardo do Campo, a empresa continua com muita representatividade no segmento.

Volkswagen/MAN

A Volks demorou um pouco mais para ingressar no segmento de veículos pesados, mas logo ganhou uma representatividade enorme no Brasil. Em 1979, adquiriu 67% da Chrysler Corporation do Brasil, empresa que produzia os caminhões Dodge D-700 (motor a diesel) e os modelos D-400 e D-950 (ambos com propulsor a gasolina). Um ano depois, finalizou a compra, fazendo o país ser o primeiro do mundo a produzir caminhões com a marca alemã. Em 1981, lança o E-13, já com cabine avançada, a qual permitia maior espaço para a plataforma de carga. Atualmente, a empresa trabalha com uma gama enorme de produtos da marca Volkswagen – como o caso do 24.280 da família Constellation, que traz funcionalidades como troca de marchas variável conforme carga, velocidade e inclinação – além de modelos mais pesados da marca MAN, responsável pelo nicho de caminhões da Volks no Brasil.