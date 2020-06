Além de todo o cenário catastrófico criado no país, a situação de pandemia da COVID-19 também afetou o segmento de cargas. A queda na demanda chegou a quase 40% comparada ao movimento de antes das medidas contra o novo coronavírus, segundo pesquisa da associação de empresas NTC&Logística. E a atividade transportadora corresponde a cerca de 65% de tudo o que circula no país. A crise também gerou dificuldades na manutenção de peças para os caminhões e de cuidados básicos para os caminhoneiros, que continuam trabalhando.

Visando oferecer peças de caminhão e manutenção neste período de distanciamento social, a Casa do Caminhão continua trabalhando, mas informa que adotou todas as medidas sanitárias necessárias para o funcionamento. Neste momento de dificuldades, a Casa do Caminhão acrescenta novas orientações para um viajar mais seguro:

* Sempre que chegar ao local de parada, lave as mãos com água e sabão e seque bem. Quando entrar no caminhão, use álcool gel nas mãos;

* Higienize a cabine do caminhão frequentemente, incluindo volante, câmbio e bancos;

* Evite encostar suas mãos em superfícies, principalmente aquelas em que muitas pessoas costumam tocar;

* Não coloque as mãos no rosto, principalmente boca, nariz e olhos. O vírus pode passar das mãos para esses locais, favorecendo o transmissão da doença;

* Evite o contato físico e principalmente multidões. Mantenha a distância de pelo menos 1,5 m das pessoas;

* Continue adotando as medidas necessárias para uma viagem segura, como informar-se sobre a carga que vai transportar e seguir a melhor rota para viagem; planejar as paradas para abastecer, se alimentar e dormir e fazer a manutenção preventiva do caminhão.

A Casa do Caminhão trabalha no setor de reposição de peças para caminhão desde 1996. A empresa trabalha com itens das marcas Ford, Volkswagen e Mercedes Benz e com fornecedores respeitados pelo mercado – como Suporte Rei, Amalcaburio, Cinpal, Cobreq,Eaton, Sachs e Spaal.

A Casa do Caminhão está localizada na Linha Verde, n.º 19616, Curitiba. Informações pelo (41) 3013-4433 ou (41) 99162-7773.