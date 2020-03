Almoço executivo no Batel

Imagine aquela suculenta feijoada, acompanhada de um arroz soltinho e uma couve refogada? Ou então, um saboroso estrogonofe de frango com arroz, salada e batata palha sequinha? Agora junte-se a isso, almoçar em pleno bairro Batel, em um local que tem quase dez anos de experiência e a um excelente custo-benefício.

O Cartolas Sport Bar oferece tudo isso. A feijoadíssima, servida às quartas-feiras, custa apenas R$ 17,90. Não tem como resistir. Se você adora um belo prato de bife não deixe de ir às sextas, quando ele vem acompanhado por arroz, feijão, farofa, batata frita e salada (a R$ 17,90 também).

Os valores dos pratos executivos vão de R$ 15,90 a R$ 31,90 porque em determinados dias eles ainda entram na promoção do prato do dia. Às segundas, é a vez da carne de panela (R$ 15,90); nas terças prove o estrogonofe de frango (R$ 15,90). Nas quintas, o frango vem à parmegiana (R$ 17,90).

Prato premiado

O Cartolas tem mais de 15 opções de pratos executivos, com carne bovina, de ave e suína, além de massas e vegetariano. Um deles, inclusive, já recebeu o Prêmio Bom Gourmet pelo voto popular (conquistou 6.869 votos). O T-bone (R$ 31,90) é um contrafilé com mignon e a combinação arroz branco e feijão preto, acompanhados de farofa de bacon, fritas, salada de tomate e alface. É temperado na hora com sal e alho e feito na chapa.

Quem quer um prato vegetariano tem que provar o talharim feito com mix de legumes (R$ 17,90). Adeptos da linha fitness também têm pratos para não sair da linha, como o fitness de peixe, com arroz integral, legumes salteados, saladas e fruta (R$ 28,90). Quer uma massa? Que tal um talharim à bolonhesa (R$ 19,90)? O almoço é sempre servido das 11 às 15 horas.

O Cartolas Sports Bar está localizado na Rua Emiliano Perneta, 880, no Batel, em Curitiba. Além de ser uma referência na transmissão de eventos esportivos, como jogos de futebol, NFL, NBA, UFC, Olimpíadas, ele se destaca pela gastronomia. Em 2018 e 2019, a Carne de Onça da casa também recebeu prêmios pelo Bom Gourmet.