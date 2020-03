Os campeonatos de futebol e de outras modalidades esportivas já conquistaram o gosto dos brasileiros. Os torcedores adoram acompanhar seus times nas rodadas dos estaduais e no Campeonato Brasileiro de Futebol das séries A e B.

Para atender os fãs de esportes, o Cartolas Sports Bar, de Curitiba,conta com uma programação especial de transmissões das principais modalidades e competições durante o ano todo. O bar possui 9 pontos para a transmissão simultânea dos diversos jogos, sendo dois telões e sete TVs com resolução 4K e som de alta qualidade.

Destacam-se:

Campeonato Brasileiro da Série A – Início em 3 de maio e término em 6 de dezembro.

– Início em 3 de maio e término em 6 de dezembro. Campeonato Brasileiro da Série B – Início em 2 de maio e término em 28 de novembro.

– Início em 2 de maio e término em 28 de novembro. NFL Futebol Americano – Início em setembro e término em fevereiro com o Super Bowl.

– Início em setembro e término em fevereiro com o Super Bowl. NBA Basquete Americano – Os jogos acontecem no primeiro semestre e a data prevista da final é no dia 21 de junho.

– Os jogos acontecem no primeiro semestre e a data prevista da final é no dia 21 de junho. Copa do Brasil – Jogos em andamento e término previsto para 16 de setembro.

– Jogos em andamento e término previsto para 16 de setembro. Copa Libertadores – Jogos em andamento e término previsto para 21 de novembro.

Conheça o Cartolas Sports Bar!

O Cartolas Sports Bar está localizado na Rua Emiliano Perneta, 880, no Batel, em Curitiba. O estabelecimento é tradicional na cidade e está em atuação desde 2011, sendo uma referência na transmissão de eventos esportivos, como jogos de futebol, NFL, NBA, UFC, Olimpíadas, entre outros.

E por falar nas Olimpíadas de Tóquio, a cerimônia de abertura deve acontecer no dia 24 de julho e as competições seguem até o dia 9 de agosto, data de encerramento do evento. Neste período, o Cartolas Sports Bar terá uma programação especial, para que o público acompanhe os melhores atletas do Brasil e do mundo.

Com um ambiente descontraído, excelência em atendimento, o local é ideal para a realização de happy hour e para momentos de descontração com amigos. A variedade de opções no cardápio, com os melhores petiscos, sanduíches, carnes na chapa, carne de onça e também diversos rótulos de cervejas e destilados é um excelente diferencial do estabelecimento.

Vale destacar os pratos premiados pela Bom Gourmet: a Carne de Onça considerada o patrimônio cultural de Curitiba, foi premiada em 2018 e 2019 e também o prato executivo T bone, em 2019. Vale a pena provar!

Conheça o melhor sports bar de Curitiba e curta os jogos dos maiores campeonatos do mundo em transmissões ao vivo e cheias de emoção, sempre com uma boa comida e chopp gelado. Entre em contato para saber mais sobre os eventos e acompanhe as redes sociais do Cartolas para ficar por dentro da programação. Fique ligado!