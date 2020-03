Apesar do momento delicado e atípico que estamos vivendo, a Car Station, serviços automotivos e funilaria, informa que continua com funcionamento normal. Porém, para garantir a saúde de seus colaboradores e clientes em plena pandemia do COVID-19, adotou algumas ações de acordo com orientação das autoridades de saúde.

Os colaboradores estão atendendo com a mesma cordialidade de sempre, mas estão orientados a evitar cumprimentos e contato físico como abraços e apertos de mão. A empresa, localizada no bairro Hauer, está disponibilizando álcool gel para higienização das mãos de clientes e colaboradores.

A Car Station, que atua nos segmentos de reparos rápidos, como martelinho de ouro; estética automotiva e restauração completa, comunica que todos os funcionários que atuam na área de recebimento de carros estão trabalhando com luvas. Além disso, bancos, volantes e chaves estão devidamente isolados.

Para facilitar todo o processo, a empresa ainda dispõe em seu site www.carstationfunilaria.com.br do serviço de orçamento on-line, no qual o cliente envia até as fotos do veículo no qual será feito o reparo. Para que os clientes possam colocar os serviços dos veículos em dia, arrumando o risco na lataria ou fazendo polimento com higienização, a Car Station está se propondo a levar e buscar o carro neste momento.

A empresa acredita que, com o apoio de todos, a pandemia será vencida.