Os moradores de Curitiba enfrentaram uma série de problemas causados pelas tempestades de verão. Em janeiro de 2020, por exemplo, várias ocorrências foram registradas pelas autoridades, como pontos de alagamento, quedas de árvores e chuvas de granizo.

O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná detectou em várias semanas do verão um clima mais quente e úmido do que o normal, condições que fazem aumentar as precipitações, com pancadas de chuva torrenciais que causam quedas de galhos e até mesmo de árvores inteiras, além de granizos.

As quedas de árvore em Curitiba e as chuvas de granizo levaram ao aumento da procura pelo serviço de funilaria e martelinho de ouro, já que muitos carros ficaram com a lataria e a estética danificadas por causa de amassados causados pelas chuvas intensas.

Quais os diferenciais do serviço de martelinho de ouro em Curitiba?

Diferentemente da funilaria tradicional, o martelinho de ouro é um reparo de amassados e estragos causados na lataria dos veículos feito de maneira artesanal, por funileiros experientes, que realizam um serviço personalizado e elaborado com atenção em todos os detalhes, para que o resultado estético seja perfeito.

Quem teve o carro danificado pelas chuvas de Curitiba e região durante o verão, pode levar o carro para passar pelo serviço de martelinho de ouro na Car Station, oficina que é especializada e referência neste tipo de atendimento. No caso do martelinho de ouro, o trabalho do funileiro é eliminar os amassados e defeitos na lataria do carro sem ter que pintar o veículo, pois não há necessidade, na maioria dos casos.

Como os danos causados por quedas de galhos e granizo muitas vezes são superficiais, normalmente o martelinho de ouro realizado pela equipe da Car Station é suficiente para resolver o problema.

Uma outra vantagem de usar o serviço de martelinho de ouro da Car Stationé ficar com o carro pronto e bonito rapidamente, sem ter que deixar o veículo parado durante vários dias na oficina para a realização da pintura.

Avaliação profissional é essencial para orçamentos e prazos

Os veículos avariados por galhos e granizos devido às chuvas torrenciais que atingiram a capital paranaense podem ser reparados com agilidade e profissionalismo. O martelinho de ouro é uma técnica mais artesanal e delicada, depende muito da experiência e habilidade do funileiro e, por isso, a funilaria Car Station tem se tornado um destaque em qualidade e eficiência. A primeira etapa para arrumar o carro depois dos estragos causados pelas tempestades é levar o veículo para uma avaliação. Se for possível e dependendo da gravidade do problema, o carro é arrumado no mesmo dia, para garantir o máximo de agilidade para o cliente e não interferir tanto na sua rotina, para que ele não fique sem o carro para usar no dia a dia. Para mais informações, faça contato com a Car Station no telefone (41) 3149-5559.