A ROBERT BOSCH LIMITADA convoca todos os consumidores que tenham realizado manutenção no sistema de freios com a troca do servofreio após 17.08.2022, número de série 2229A a 4017A, códigos dos produtos 0204.032.201, 0204.032.190 e 0204.032.193, exclusivamente nos veículos listados abaixo, para agendarem o comparecimento a uma oficina credenciada Bosch Car Service mais próxima, a fim de que seja providenciada, de forma gratuita, a análise e, se necessária, a substituição do servofreio do veículo.

Razões técnicas

Nos servofreios fabricados entre 17.08.2022 e 17.01.2024, foi identificada uma falha entre as tampas dianteira e traseira, o que pode levar à sua abertura durante a aplicação de força no pedal do freio.

Riscos e implicações

Com a aplicação de força no pedal do freio, existe a possibilidade do desacoplamento das tampas dianteiras e traseiras do servofreio e consequente perda de frenagem do veículo, gerando risco de acidentes, com danos materiais e lesões físicas, inclusive fatais, ao condutor, passageiros e a terceiros.

Início do atendimento

10.02.2025.

Medidas preventivas

A BOSCH recomenda ao consumidor que agende imediatamente sua ida a uma oficina credenciada Bosch Car Service mais próxima.

Solução

Substituição do servofreio, se necessário.

Agendamento e tempo de reparo

Os serviços serão realizados pela rede de oficinas Bosch Car Service, mediante prévio agendamento via SAC ou por WhatsApp. O tempo estimado de reparo é de aproximadamente 04 (quatro) horas. Sendo necessário mais tempo, será disponibilizado veículo reserva.

Contato

SAC 0800 825-2525 ou WhatsApp +55 47 3802-2895.

Ressaltamos que todo o atendimento será realizado gratuitamente ao consumidor.